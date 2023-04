Szeged volt az első állomása a Szív Bajnokai Alapítvány "Legyél Te is szív bajnok!" kampányának. A gyerekklinikán tartott szombati rendezvényen Beck Monika elmondta, hogy a gyerekeket arra tanítják, hogy a szívbetegséggel is együtt lehet élni, sőt, a lehetőségeik szerint sportolhatnak is a gyerekek.