A tanulás segít, hogy jobban megismerjük önmagunkat, megértsük mások viselkedését és mankó ahhoz is, hogy ebben a sokszor kuszának tűnő, változásokkal teli világban ellenállóbbá váljunk. A rendszeres mozgás mellett a rendszeres olvasás, tanulás, önfejlesztés is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy minden szempontból – testileg, lelkileg és szellemileg – fittek maradjunk, formában legyünk. Motiváló, felrázó, erőt és újabb célokat adó közösségben olyan pillanatokat élhetünk meg együtt, amitől valóban élménnyé válik a tanulás. Ami felnőttként sokszor elkopik, elmarad, lemorzsolódik, pedig családanyaként, családapaként is jól esik – szükséges is! – egy kis szellemi felfrissülés ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbak lehessünk