Bár Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője januárban még azt mondta lapunknak, hogy nem zárják be a Csanádi utca 9. szám alatti hajléktalanellátó intézményüket, hamarosan mégis költözniük kell. Az épület tulajdonosa, a szegedi önkormányzat szeptember elsejétől a repülőtér mellett, a hajléktalanszállóként működő Bajai út 13. szám alatt helyezné el a máltaisok nappali melegedőjét és utcai szociális munkásait, a szeretetszolgálat helyi csoportja pedig legfeljebb december 31-ig használhatná az újszegedi ingatlant. Binszki József várospolitikai alpolgármester előterjesztéséről pénteken dönt majd a szegedi képviselő-testület. A Csanádi utcai önkormányzati tulajdonú ingatlant a város még 1993-ban adta a Szeretetszolgálat ingyenes használatába. Ennek vetnének most véget, az újszegedi épület az IKV-hoz kerülne, hasznosításáról pedig később döntenének. Bár a várospolitikai alpolgármester előterjesztése erről nem beszél, az újszegedi hajléktalanellátóra egyre több volt a lakossági panasz. Az intézmény költözésével talán ezek is megszűnnek.