Egész Európában azoknak a stroke-os betegeknek a legjobbak az esélyei a lehető legteljesebb gyógyulásra, akiknél Szegeden, vagy a szűk régióban diagnosztizálják és kezelik ezt a betegséget – közölte lapunkkal Szegedi Tudományegyetem (SZTE). Leszögezték, ennek a legfőbb oka az, hogy Európában is egyedülálló stroke centrumot épített ki az SZTE az elmúlt évtizedben, amely többször megkapta már az Európai Stroke Társaság (ESO) és az Angels nemzetközi szervezet arany fokozatú minősítését. Nem véletlen, hiszen az országban egyedül itt tudják komplexen biztosítani a legmagasabb szintű ellátást a hiperakut stádiumtól egészen a rehabilitációs szakaszig.

A stroke centrum kialakítása és működtetése mögött Klivényi Péter, a szegedi neurológiai klinika igazgatója áll, aki március 15-én Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

– Az idő a legfontosabb faktor a stroke kezelésében, hiszen minél hamarabb kap megfelelő ellátást egy beteg, annál nagyobb az esélye, hogy maradandó károsulás nélkül épül fel a betegségből. Percek is számítanak, de általánosságban elmondható, hogy az első 4-5 órában lehet hatékonyan reagálni az érelzáródásra az agy területén, 24 órán túl pedig gyakorlatilag már majdnem tehetetlenek vagyunk, hiszen míg a szív akár órákat is kibír úgy, hogy nincs tökéletes oxigénellátás a szövetekben, az agy esetében ez perceken belül agysejtek pusztulásához vezet, amelyet nehezen vagy egyáltalán nem lehet helyreállítani – mutatott rá a professzor.

Elmondta, az SZTE és az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatósága hosszú ideje dolgozik a folyamatok optimalizálásán, amelynek része a mentőorvosok képzése és a kommunikáció hatékonyságának növelése.

– Minden egyes betegellátási lépést a lehető legrövidebbre csökkentettünk a klinikán, a mentők pedig kidolgoztak egy nagyon pontos és részletes eljárásrendet, amelyet csak a három dél-alföldi megyében alkalmaznak. Ezekkel a lépésekkel órákkal rövidült a folyamat, amelyet jelenleg csak ebben a régióban alkalmazunk ilyen módon – magyarázta.

Az Európában is egyedülálló stroke ellátásnak része többek között az, hogy közvetlenül – kórházak érintése, felesleges utaztatás nélkül – is nagyon sok beteg érkezik a stroke osztályra, mentőhelikopter fogadására is alkalmas a szegedi klinika, egy épületben van a sürgősségi betegellátás és a stroke centrum, valamint 0-tól 24 óráig folyamatos szakfelügyelet irányítja a munkát. De fontos eleme az is, hogy a mentőorvosok képzésének, tudásának köszönhetően pontos diagnózist kapnak a betegek, és azonnal a megfelelő helyre kerülnek, miközben a klinikán összehangolt munkában zajlik a betegek rehabilitációja, hiszen egy épületen beül dolgoznak az ahhoz szükséges pszichológusok, logopédusok, ergoterapeuták, szociális munkások, gyógytornászok, orvosok.

Klivényi Péter beszámolója szerint havonta nagyjából 120-150 új stroke beteg ellátását kezdik meg a szegedi klinikán. Tavaly 80-90 ember közvetlenül a helyszínről került be a klinikára, vagyis nem volt felesleges plusz idő és utazás az ellátásában, így az ő kezelésük hatványozottan hatékonyabban történhetett meg.