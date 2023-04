Nemzetközi versenyeken is kiválóan teljesítenek a Dél-Tisza Tagszövetség galambászai. A postagalambok versenyeztetésével foglalkozó szervezet versenybizottsági elnöke, Barna Ákos lapunknak elmondta, többségében a Csongrád-Csanád vármegyei településeket fogják közre, de működik egy Békés, egy Bács-Kiskun és egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egyesületük is. – Idén óriási sikert tudhatunk magunkénak, ugyanis a Magyar Hosszútávú Nemzeti Bajnok is köreinkből került ki Czékus János személyében, illetve szervezetünk két tagjának galambja is képviselhette Magyarországot a romániai Európa kupa kiállításon. Ezek óriási sikerek közösségünknek és tagjainknak – hangsúlyozta Barna Ákos.

A Dél-Tisza Tagszövetség közössége legjobbjainak éves teljesítményét értékelte. Fotó: Dél-Tisza Tagszövetség

A közelmúltban tartotta a tagszövetség hagyományos éves díjkiosztó ünnepségét Hódmezővásárhelyen, ahol 140-nél több serleg és oklevél díjat osztottak ki. Idén először a Barna Ákos által alapított Európa kupa szereplésért járó Dél-Tisza Tagszövetség Büszkesége elismerést két fő – Czékus János és Tari Tibor – is átvehette. A tagszövetség versenybizottsági elnöke azt hangsúlyozta: fontos, hogy büszkék legyenek a tehetségekre. Kicsiny közösségük úgy tud fejlődni, ha elismerik egymás teljesítményét.

A postagalambok öt kategóriában versenyeznek: 100 és 400 közötti rövid, 300 és 600 kilométer közötti közép, valamint az 500 kilométer feletti hosszú távon. A 700 kilométer feletti már maraton versenynek számít. Ezen kívül a fiatal galambokat külön kategóriában mérettetik meg a versenyzők. A 13 hétvégén át tartó versenysorozat az április 20-ai héten kezdődik, majd augusztus végétől az adott évben kelt fiatal galambok bizonyítanak. Barna Ákos kérdésünkre azt is elmondta: a madarak jó családi vérvonala és a tréner kiváló munkája, eredményes felkészítés kell a sikerhez. Ezt szakmai körökben úgy tartják, hogy jó technológiához kellenek kiváló galambok.