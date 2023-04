Jól ismernek a városunk egyik malmában, ami már régóta „tápos boltként” működik. Kora ősztől késő tavaszig járok madáreleségért a kis védenceimnek, amit az eladók csak „koktélnak” hívnak, mert az általuk kevert madáreleséghez mindig hozzáadatok egy kis plusz kukoricát és kölest. Tucatszám jönnek a kertünkbe verebek, gerlék, feketerigók, sárgarigók, vannak meggyvágóink és harkályunk is és beazonosítatlan énekesmadarak. Napi kétszer töltöm fel az etetőket. Ha kicsit kések, hangosan csivitelnek a védenceim a fűzfán. A hátsó szomszédom nem szereti őket, ezért fényben csillanó CD lemezeket tett ki riasztónak. A madaraim ezt megszokták hosszába nem repülnek, csak keresztbe. Meghálálják a gondoskodást, hatalmas csivitelés, és „szóló koncert” a jutalom. Olyan, mintha erdőben élnék.

Nagy bánatomra fecskénk még sohasem volt. Pedig akár körbe is fészkelhetnék a garázst, vagy a házat, nekem nem ügy, ha naponta kell lesöpörnöm a járdát, tavasztól őszig a sünök után is megteszem, azok is rendszeresen végigpiszkítják. Nem élhetünk úgy, hogy a természetet kiszorítjuk a kertünkből.

Szimpatikus a kiskundorozsmaiak kezdeményezése. A településen ötven erre vállalkozó családnak és az intézményeknek is vásároltak műfecskefészket, ami égetett agyagból készült. Abban reménykednek, hátha kedvet kapnak a fecskék, hogy odaköltözzenek.

Beszerzek én is néhány műfecskefészket. Már macskabiztos sarazóhelyen is töröm a fejem, hogy hogyan tudnám megoldani úgy, hogy a „kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon”.

Ha idén már nem is jönnek fecskék, hátha jövőre már lesz egy kis csapatom...