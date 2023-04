Lapunknak elmondta, a növényeket nagyon kedvezményes áron szerezte be, amiért hálás a virágüzlet tulajdonosának, Pintérné Bálint Beátának. Hozzátette, a szebbnél szebb virágokat nem képviselői keretből, hanem saját forrásból szerezte be, és azoknak idén is nagyon örültek a gyermekek. A képviselő kiemelte, fontosnak tartja a fiatalok figyelmét felhívni a környezetvédelemre és arra, hogy mennyire fontos óvni a bolygót, ahol élünk. Jelezte, a virágokat minden évben a pedagógusokkal közösen ültetik el a bölcsődések, az óvodások és az iskolások is.

Az üzlete tulajdonosa, Pintérné Bálint Beáta kérdésünkre azt mondta, hogy rendkívül fontosnak tartotta, hogy hozzájáruljon a környezet és a dorozsmai közösség életének szebbé tételéhez. Hangsúlyozta, a képviselői kezdeményezés támogatásával a célja az, hogy szépséggel és élettel töltsék meg a gyermekek környezetét, örömet okozzanak az iskoláknak, óvodáknak, bölcsődénknek. Megjegyezte, bízik abban, hogy az akcióval másokat is arra inspirálnak, hogy tetteikkel hozzájáruljanak a környezet és a közösség életének színesebbé és élvezetesebbé tételéhez.

De nem csak virágültetés zajlik a Föld napja alkalmából Dorozsmán, ott ugyanis az állatokra is gondolnak, a napokban fecskementő akciót tartanak. Ennek kapcsán Ruzsa Roland közölte, az összes tanintézménynek műfészkeket vásárolt, valamint ötven helyi családnak is, akik jelezték, hogy igényt tartanak arra. A fészkeket a napokban adja át az érintetteknek. A képviselő elmondta, szeretnék ilyen módon visszacsábítani a fecskéket a településrészre.

A későbbiekben is lesznek környezetvédelmi Dorozsmán. Most szombaton például nagy szemétgyűjtést rendeznek a képviselő kezdeményezésére, ez az egész településrészt érinti majd. Mint mondta, nemrégiben a kiskertes részeken már tartottak egy szemétszedést, amin sokan részt vettek, mert fontosnak tartják a rendezett, tiszta környezetet. Szomorúnak tartja ugyanakkor, hogy számos olyan helyet találtak, amit szemétlerakóként használnak a helyiek, ezen mindenképp szeretnének változtatni. A most szombati akcióra mindenkit várnak. A kesztyű, a zsák és az ivóvíz is biztosított lesz a résztvevőknek, a fiataloknak pedig édességgel is készülnek.