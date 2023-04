Nagyon kedvelem a svédasztalos állófogadásokat: van abban valami elegancia, ahogyan az ember az ízlésesen összeválogatott kis tányérkájával lavíroz a többi vendég között, gondosan ügyelve arra, hogy sem a jópofa fasírtgolyók, sem pedig a krumplisaláta ne csússzon le a tányérról.

Sőt, eleve már a kiválasztott ételek megkomponálása is egy művészi feladat. Fontos, hogy a főétel-falatkák harmonizáljanak egymással, no meg a köret is passzoljon mindenhez. Ja, és mindenből csak keveset, természetesen, mert hogy nézne már ki, ha egy feltornyosuló ételkupaccal lépnénk el az asztaltól? Utóbbi elvnek nagy hátulütője, hogy nem lehet jóllakni, de hát az élet nem habos torta.

Persze vannak olyan embertársaink, akik fittyet hányak eme íratlan játékszabályokra és vidáman rászedik a franciasalátát a töltött káposztára, de még éppen helyet szorítva két csirkecombnak, illetve a tetejére halmozott gesztenyepürének.

Mellettük a másik apróság, ami néha bosszantó, az, hogy a svédasztal mellett is érheti csalódás az embert: néha – akárcsak az életben – valami nem az, aminek látszik. Lehet, hogy egy pompásnak tűnő tojássalátáról kóstolás után derül csak ki, hogy valójában egészen más – könnyen megtéveszthet bennünket a csábító tartármáz, mely ápol s eltakar.

Forrest Gump, a ’94-es klasszikus címszereplője azt mondja: „Az élet olyan, mint egy doboz bonbon: az ember nem tudhatja, mit vesz belőle.” Bár semmiképpen sem szállnék vitába Forresttel, szerintem életünk sokkal inkább hasonlít a svédasztalhoz: azt gondoljuk, hogy nagyjából tudjuk, hogy mit veszünk belőle, aztán a végén meg lehet, hogy valami egészen más landol a tányérunkon.