Az 50 éves Balla Géza a makói gumigyárban dolgozik anyagosként és zsugorítóként. A férfinak már felnőtt lánya van, aki a közeli Tótkomlóson lakik, Géza pedig egyedül él Ambrózfalván, a Dózsa utcán egy kis házban.

Az ajtót sem nyithatja ki

– 1984-ben költöztünk Ambrózfalvára a családommal. Régebben édesanyámmal ketten éltünk ebben a házban, jó évtizede pedig, amióta meghalt, egyedül vagyok. A ház a robbanás miatt életveszélyessé és lakhatatlanná vált – mondta Balla Géza. Hozzátette, ahogy a pénze engedte, úgy újítgatta a vályogházat. Kicserélte az utcai ablakokat, két helyiséget is rendbe tett. Idén azt tervezte, fürdőszobát készít. Most minden bizonytalanná vált, az is, hogy egyáltalán mikor nyithatja ki újra a háza ajtaját.

A kertajtóban járt a robbanáskor

– Április 19-én este paprikás csirkét főztem a gáztűzhelyen. Már majdnem elkészült, de még hagytam egy kicsit pöszögni, tartalékra vettem a gázt. Na, mondom, még egy negyedórát hagyom, hogy minél finomabb legyen. Addig átmentem egy pofa sörre a néhány házra lévő presszóba. Pár percig voltam csak oda, jöttem haza, hogy leveszem a paprikást, és felteszem a tésztának való vizet. Éppen lenyomtam a kilincset a kerti kapun, amikor egy hatalmas robbanás történt – idézte fel Géza a történteket. Nem mert beljebb menni, azonnal hívta a katasztrófavédelmet. Először a tótkomlósi önkéntesek, majd a mezőkovácsházi tűzoltók érkeztek a helyszínre.

A gázrobbanás tüzet ugyan nem okozott, de a detonáció megdöntötte a ház udvari falát, eltűnt a mennyezet, a tető is megrogyott. A ház lakhatatlanná vált.

Balla Géza mutatta a gáztűzhelyt, amelyen a paprikás csirke főtt. Azt, hogy pontosan mi okozhatta a robbanást, a férfinak fogalma sincs. Fotó: Kovács Erika

Segítséget kér a felújításhoz

– Nem tudom, mi történhetett. Lehet, hogy egy pillanatra elaludt a gáz lángja, de továbbra is szivárgott és valamitől szikrát kaphatott, talán az égve hagyott villannyal van összefüggésben. Csak találgatni tudok – említette meg a férfi, akitől azt is megtudtuk, a gázpalack épen maradt, de a tűzhelyről levitte a robbanás a sütő ajtaját. Amíg a statikus nem látta az épületet, addig biztos nem lehet bemenni a házba, lehet, hogy utána pláne nem. A robbanás miatt ki kellett kötni az áramot is. A férfinak van egy fagyasztós hűtője, és külön egy mélyhűtője, mára már az abban lévő húsok is megromolhattak.

Géza most szívességből egy önkormányzati ingatlanba költözött, a közmunkások bázisán alakítottak ki neki egy szobát. A férfi szeretne minél hamarabb visszatérni a sajátjába.

– Van egy másik házam is a faluban, de az is lakhatatlan. A sorozatos betörések miatt le kellett zárni. Jó másfél évtizedig fel sem nyitottam, ott már a rágcsálók is „jó munkát” végeztek, beázott, a kéménye beomlott, úgyhogy oda sem költözhetek. Szeretném ezt, a Dózsa utcai ingatlant felújítani – mondta. Ehhez azonban a gumigyári fizetése nem lesz elég. A férfi azt kéri, aki tud, segítsen pénzzel vagy építőanyaggal, hogy minél hamarabb visszaköltözhessen. A számlaszáma: 11773339-01895328-00000000.