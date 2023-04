A művelődési ház mögötti közösségi kemencét május 1-jén avatják fel Székkutason. Az önkormányzat erre a napra májusfaállítást, gyermekprogramot, koncertet és főzési lehetőséget is szervez. Várják olyan családok, baráti csapatok és civil társaságok jelentkezését, akik szívesen főznének ezen a napon. Nincs megkötés, a csapatok maguk választhatják ki, mit főznek. Alapanyagot mindenkinek magának kell biztosítania. Jelentkezni április 26-ig, szerdáig lehet személyesen, a Polgármesteri Hivatalban, a község Facebook oldalán, vagy a [email protected] email címen. Az önkormányzat azt is kéri, hogy ajelentkezők azt is jelezzék, hogy mit készítenek és hány fős lesz a főzőcsapatuk.