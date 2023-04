SzegedA közelmúltban több száz kilo- gramm macesz érkezett Izraelből a Szegedi Zsidó Hitközség székházába, onnan viszik otthonaikba a hívek. Hamarosan kezdődik ugyanis a szabadulás vagy elkerülés ünnepe a zsidó közösségekben, amely Izraelben 7, a diaszpóra országaiban 8 napon át tart. Pészah ideje alatt az egyiptomi szabadulásra emlékeznek világszerte a zsidó közösségek, amikor 210 éves fogság után a hárommillió lelket számláló zsidó népet Isten kivezette a rabszolgasorból.

– Arra is emlékezünk, hogy a kivonuláskor a tizedik csapás, az elsőszülöttek halála elkerülte a zsidókat. Az áldozati bárány vérével kenték be az ajtófélfákat, ezért amíg a szentély állt, szokás volt Pészahkor bárányáldozatot bemutatni. Az állatáldozat egy további jelentése volt, hogy mivel Egyiptomban állat alakú istenségeket tiszteltek, az állat levágásával az Örökkévaló kizárólagosságát is hirdették a zsidók – magyarázta Kendrusz Attila, a Szegedi Zsidó Hitközség vallási vezetője.

A hagyományos étel ilyenkor a macesz, a kovásztalan kenyér. Az ünnepnapok alatt szigorúan tilos nemcsak a kovászos ételek fogyasztása, de birtoklása is. A felkészülés során a hívek alaposan kitakarítják otthonaikat, hogy egy morzsa se maradjon.

– A Pészah előtti este zajlik az úgynevezett bedikát chámec. Előre elrejtünk egy darab becsomagolt, kovászos kenyérdarabot, amelyet a gyerekeknek meg kell keresni, és másnap reggel elégetjük. A kovász egyben az emberi egót is jelképezi, hiszen ahogy a kovász felfújja az ételt, úgy teszi felfuvalkodottá az egó is az embert. A kovásztalan kenyér lapos, azt jelképezi, hogy nekünk is mentesnek kellene lennünk a gőgtől – mondta a vallási vezető.

A gyerekeknek központi szerepe van az ünnepen, amelynek első két estéjén széder, meghitt ünnepi lakoma zajlik. Ennek során a gyerekek kérdéseket tesznek fel az ünneppel kapcsolatban, ezeket megválaszolván adja át nekik édesapjuk az ősatyák történetét. Az ünnepi asztal fő eleme a szédertál, amelynek minden mélyedésébe más-más jelképes ételt helyeznek. Például a gyász szimbólumaként a tojással a szentély lerombolására emlékeznek, a sült hússal a pészáhi áldozatra, a keserűfűvel a zsidó nép keserűségére a rabszolgaság évszázadai alatt. A széder során négy pohár bort isznak, egy kupát pedig kitesznek az ablakpárkányra. Ezt Illés prófétának szánják, aki a Messiás eljövetelét jelzi.

Az ünnep végén arra emlékeznek, amikor a fáraó serege elől menekülve az Örökkévaló segítségével átkelt a nép a Sás-tengeren. Elöl József koporsóját vitték. Náchson volt, aki elsőként belépett a tengerbe, amelynek szétválása nem azonnal történt. A tanítás szerint már egészen az orráig ért a víz, amikor megtörtént a csoda.