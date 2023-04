Lázár János miniszter a térségbeli fejlesztésekről nyilatkozott 21 perce

Határátkelőhelyeket bővítenek Csongrád-Csanád vármegyében

A Szeged–Szabadka vasútvonalól, valamint a magyarcsanádi híd újraépítéséről is beszélt Lázár János a Rádió7-nek. Az építési és közlekedési miniszter, aki a hódmezővásárhelyi-makói térség fideszes országgyűlési képviselője is azt is mondta, hogy megkezdik a 47-es út négysávosításának előkészítését is.

A Szent Gellért hidat a világháború idején aláaknázták, majd villám csapott bele, ezért repült a levegőbe. Pillérei továbbra is láthatók a folyóban. Archív fotó: Karnok Csaba

A májustól használható vármegye- és országbérletek olcsó, egyszerű és igazságos szolgáltatást nyújtanak, és minden családnak megtakarítást jelenthetnek – mondta el a Rádió7-nek nyilatkozta Lázár János építési és közlekedési miniszter. A hódmezővásárhelyi-makói térség fideszes országgyűlési képviselője térségünkben már zajló, illetve tervezett fejlesztésekről is beszélt az MTI beszámolója szerint. Lázár János kiemelte az idén elkészülő Szeged–Szabadka vasútvonalat, valamint elmondta, hogy szeretnék átépíteni, bővíteni a röszkei, a kelebiai és hercegszántói határátkelőhelyet. Elmondta azt is, hogy megkezdik a 47-es út négysávosításának előkészítését is. Foglalkoznak továbbá Magyarcsanádnál a Maros-híd újraépítésével, amellyel kapcsolatban még 2016-ban írtuk meg, hogy a Magyar Közlönyben a 2014–20-as határ menti infrastrukturális beruházások listáján szerepelt, végül azonban nem lett semmi a fejlesztési tervekből. Idén viszont jó hírek is érkeztek a vízi átkelővel kapcsolatban, ahogy nemrég írtuk, a magyar–román közlekedésfejlesztési bizottság legutóbbi ülésén is téma volt a híd. A híd már csak azért is lenne fontos, mert ha most valaki Magyarcsanádról át akar menni a folyó túloldalán lévő Őscsanádra, akkor Kiszomboron át, mintegy 40 kilométeres kerülővel teheti meg. Egyébként mindössze 3 és fél kilométer a távolság a két település között.

