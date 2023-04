Hét és fél millió forintba került az Európa parki játszótér új játékeleme, a mászópiramis. A speciális kötélből készült piramis 7 méter széles, 4 méter magas és egy csúszda is kapcsolódik hozzá. Ott jártunkkor még zajlott a munka körülötte. Úgy tudjuk, az engedélyezési eljárás után, ami még több napot vehet igénybe, hamarosan használhatják a gyerekek az új játszóelemet.

Ez is része az önkormányzat 3 éves, 100 millió forintos játszótéri programjának, amit az önkormányzat nem tervezett előre, hanem azután hirdette meg Márki-Zay Péter polgármester, miután a kormányhivatal 2021 nyarán 17 hódmezővásárhelyi és a mártélyi üdülőterületen lévő játszótér 127 eleméből 108-at lezáratott. A vásárhelyi gyerekeknek azon a nyáron alig maradt használható játszóterük a városban. A 100 millió forintból 50 milliót még 2021-ben fordítottak a játszóterek felújítására, tavaly és idén pedig 25-25 millió forintból telepítettek, illetve telepítenek új elemeket. Ennek a programnak a része a most kialakított Európa parki mászópiramis is, ami 7,5 millió forintba került.

Idén még négy játszóteret fejleszt az önkormányzat. A Németh László utcai játszótérre egy úgynevezett bagolyvárat terveznek. Fejlesztik a Damjanich utcai és a népkerti játszóteret is. Utóbbin tavaly avatták fel a hajót, de egy újabb botrány is oda kötődik, az önkormányzat ugyanis a Pannonhalmi Zsuzsanna által készített művészi Sárkány csúszda elbontását tervezi. A kishomoki játszóteret, amit 2019 őszén adtak át, teljes mértékben felújítják, mert nem felel meg az azóta megváltozott követelményeknek.