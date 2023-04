– Elégedett vagyok a kormányablakbusszal, jó helyet is találtunk számára a termelői piacon. Szakszerű, jó az ügyintézés, segítőkészek és emberségesek a hivatal munkatársai. A helybeliek élnek is a lehetőséggel, várják az érkezését, hogy helyben intézhessék el az ügyes-bajos dolgaikat – közölte érdeklődésünkre Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere.

Ügyfelek

Amikor csütörtökön délelőtt megérkeztünk Pusztaszerre, a piacnál már ott parkolt a kormányablakbusz és sorba álltak a helyiek. Zoltán a jogosítványát intézte – pár perc alatt végzett –, Erzsébet pedig új személyi igazolványt és lakcímkártyát.

– Jó és praktikus, hogy helybe jön, bár intéztem már különböző ügyeket Kisteleken is, Pusztaszeren most jöttem először a buszhoz. Édesanyám munkástelepi, én is ott születtem a Madari-tanyán, és bár már otthonban él, van ott háza – mesélte Erzsike, hozzátéve, ott lesz az ünnepségen. Egy anonimitást kérő édesanya elmondta: kislányának kell diákigazolvány, mert ősztől már általános iskolába jár.

– Kényelmes és időtakarékos, hogy eljön hozzánk a kormányablakbusz. A családdal voltunk már Szegeden is a kormányhivatalban, de az ilyen utakat mindig összekötjük más programokkal, elintéznivalókkal – jegyezte meg.

Vármegyénkből indult

Juhász Tünde államtitkár, akkori kormánymegbízott, tavaly a Derekegyházán tartott sajtótájékoztatón elmondta: 2017-ben Csongrád-Csanád vármegyében indult útjára országosan az első kormányablakbusz. Amit az indokolt, hogy a kistelepüléseken élőknek nagy segítség – mi is tapasztalhattuk, a megkérdezettek is így nyilatkoztak –, ha helybe viszik a szolgáltatásokat. A kormányhivatal internetes adatai szerint az országban már 25 ilyen jármű rója az utakat, és viszi el a hivatalt a mobilizált kormányablakkal a falvakba, a községekbe.

Ezekben a buszokban az emberek elintézhetik a kormányablakokban elérhető ügyköröket, benyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről. Többek között a személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, jogosítvánnyal kapcsolatos ügyeket intézhetnek, de ügyfélkapu regisztráció is lehetőséges.

A menetrend

Csütörtökön és pénteken a kisteleki járásban vizitált, vizitál a KAB, tegnap Balástyán, Csengelén és Pusztaszeren, ma Baks és Ópusztaszer következik 8-tól 10 és 10.30-tól 12 óráig. A részletes, minden megyei települést tartalmazó menetrend megtalálható a kormányablak internetes felületén.