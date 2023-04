A Körös-toroki üdülőtulajdonosoknak szervezett fórumot a csongrádi önkormányzat, valamint a Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Start Szociális Szövetkezet. Az összejövetelen bemutatták az üdülőterületen tervezett fejlesztési elképzeléseket, de érintették a vízlépcső kérdését és a terület házirendjét is.

A Körös-toroki üdülőterületet működtető szövetkezet nevében Ujszászi Erika foglalta össze az elmúlt három év eredményeit. Mint elmondta, több kisebb fejlesztés zajlott a strandon, amelyek során az összes mosdót felújították, készültek zuhanyzók, értékmegőrző és kerékpárszerelő oszlop is.

A jövő terveiről Bedő Tamás polgármester számolt be. Kiemelte, három pályázat is érinti a Körös-torokot, a leglátványosabb rész a körforgalomtól a vállalkozók udvaráig tartó szakasz teljes rehabilitációja lesz. A fejlesztés része lesz egy installáció a körforgalomban, egy modern, vízborítottságot tűrő játszótér, aszfaltos lábtenisz- és streetballpálya, homokos strandröplabdapálya és gördeszkapálya kialakítása és a faállomány frissítése is. Csongrád polgármestere közölte, a vállalkozók udvarát is felújítják, a volt gondnoki épületet átalakítják, az egykori napközis tábor felújítandó épületeinél pedig egy kerékpáros pontot alakítanak ki.

A tervezett tiszai duzzasztó kapcsán Bedő Tamás kiemelte, türelemmel kell lennie a város lakosságának, mert egyelőre még csak hatástanulmányok készültek az ügyben, a megvalósítástól még 8-10 évre vagyunk.

– Ezek a fejlesztések azt igazolják, hogy hiszünk a Körös-torokban, és van is okunk hinni benne. A duzzasztó kérdésében még nem született döntés, de optimisták vagyunk. Rengeteget dolgoztunk azon, hogy olyan döntés szülessen, ami az eredeti, bokrosi helyszínt támogatja – hangsúlyozta Bedő Tamás.