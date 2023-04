Lezajlott a 8K Alapítvány idei tanévre kiírt „Javíts egy jegyet!” pályázatának díjátadó ünnepsége, ahol azt az osztályt díjazták, amelyik a legtöbbet javított egy félév alatt. A pályázatban Magyarország felső tagozatos és középiskolás diákjai vehettek részt a 2021/2022-es tanév végi és a 2022/2023-as tanév félévi tanulmányi osztályátlaga alapján. A verseny győztese a Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum 10. C osztálya lett. Emellett Szentes Város Önkormányzata a városában tanuló diákok tanulmányi eredményének javítását ösztönző és jutalmazó támogatásért megkapta a „Kamaszbarát Önkormányzat” címet, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum pedig elnyerte a „Kamaszbarát Fenntartó” címet.

A Boros technikum egészségügyi ágazatán tanuló osztály 1,37-ot javított egy félév alatt. Ez a teljesítmény azért is különleges, mert a nyolcadik alkalommal meghirdetett pályázaton eddig még soha nem javított még ennyit egy diákcsoport sem.

Mint Vinczéné Szabó Éva osztályfőnök elmondta, nagyon büszke az osztályára, a diákok nagyon sok munkát fektettek abba, amit elértek. A pedagógus hozzátette, a sikerhez az is kellett, hogy a gyerekek személyisége is változzon, de nagy szerepe volt a motivációnak is.

A diákok a cím elnyerése mellett egy-egy belépőt is nyertek a VIII. Kamaszfesztiválra, a négynapos rendezvényére szóló karszalagokat Szentes város polgármestere, Szabó Zoltán adta át a 10. c osztály osztályfőnökének, Vinczéné Szabó Évának. A VIII. Kamaszfesztiválnak Szentendre ad majd otthont, ahol különféle kulturális, tudományos, ismeretterjesztő programok, környezet-, egészség- és pénzügyi tudatosságot fejlesztő foglalkozások, strandfoci és strandröplabda bajnokságok, főzőverseny, koncertek és silent disco is várja a résztvevőket.