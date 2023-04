Folyamatosan kér egy idősebb bácsi azzal az indokkal, hogy fel szeretne szállni a kiszombori buszra, hogy hazamenjen. Amikor adtunk neki pénzt, megvárta, hogy arrébb sétáljunk és ment is a közeli sörözőbe!

– írta egy hozzászóló a Makón élek facebook-csoport egyik bejegyzésére reagálva, amelynek szerzője azt vetette fel, mostanában több kéregető is felbukkant a makói buszpályaudvaron.

Tegnap is ugyanezt csinálta, csak egy babakocsis hölgyet szólított le, mivel mi nem adtunk neki. Kapott is és ment inni egyből! A másik pedig egy fiatal férfi, aki kér folyamatosan 300 forintot, hogy ő Szegedre szeretne menni orvoshoz. Persze az ember ad neki, mert benne van az emberben, hogy tényleg oda menne, csak nincs pénze buszra és mikor megkapta a pénzt, elment a közeli nagyáruházba gyújtótöltőt venni

– folytatta az illető az élménybeszámolót.

Fotó: Szabó Imre

A bejegyzéshez több mint negyvenen szóltak hozzá. A legtöbben hasonló tapasztalataikról számoltak be, egyúttal felhívták mindenki figyelmét a veszélyre. A probléma nem új keletű Makón, a korábbi években is beszámoltunk hasonló zaklatásokról. Előfordult, hogy a posta utcájában, máskor az egyik nagyáruház környékén vagy a piac bejáratánál bukkantak fel ilyen emberek. Szerencsére tömeges, gyakori jelenségről nincs szó, talán éppen ezért is kelt feltűnést, amikor mégis előfordul.

A megyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya lapunkat korábban, az első ilyen esetek kapcsán úgy tájékoztatta, aki közterületen vagy nyilvános helyen úgy koldul, hogy a járókelőket leszólítja, szabálysértést követ el. Az is, aki házról házra, lakásról lakásra járva kéreget, és az is, aki gyermek társaságában koldul. Most ismét érdeklődtünk, ezúttal arról, kaptak-e az utóbbi időben bejelentést ilyen esetekről. Amint a válasz megérkezik, visszatérünk a témára.