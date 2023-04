Kérdéssel válaszolok: miért kellett Évának a tiltott gyümölcsbe harapni? Nem véletlenül nyúltam vissza a teremtéstörténethez. A Teremtés könyvében ott a válasz, hogy egyáltalán minek van ez a világ, benne az ember, és miért van a világban jó és rossz. A világban lévő rossz nem Isten akarata szerint van, hanem az ember rossz döntésének következménye, amely az egész emberiségre kihat. Mint ahogyan a mi életünknek is vannak rossz döntései, amelyek a környezetünkre is kihatnak. Ezt az elrontott viszonyt az ember önmaga nem tudta helyreállítani, csak Isten maga. Ezért küldte el végtelen szeretetében a Megváltót. Persze nekünk is tö­rekedni kell a jóra, de azt is tudnunk kell, hogy a hajunknál fogva nem tudjuk a gödörből kiemelni magunkat. Ez a keresztre feszítés ál­­tal történt meg, amelynek a je­­lentősége egyetemes. Jézus minden ember bűnéért meghalt a kereszten. Azokért is, akik előtte éltek, de azokért is, akik utána, vagy még meg sem születtek és el sem követték a bűnt. Ez akkor is így van, ha az illetőt nem érdekli. Szabad akaratot adott nekünk Isten, nem erőlteti ránk magát. Így viszont az is benne van a pakliban, hogy rosszul is tudunk dönteni, hiába vagyunk megváltva. Szent Pál is föltette a kérdést, hogy miért van az, hogy látom a jót, de mégis a rosszat teszem? Ez a lehetőség benne van a szabad em­berben. De már a Teremtés könyvében ott a bűnbeesés után a protoevangélium örömhíre, hogy eljön majd az, aki helyreállítja az eredeti rendet. Tehát Isten örök tervében eleve benne volt Jézus eljövetele. Megtehették volna az emberek, hogy elfogadják, de nem így tettek. Isten pedig végtelen szeretetében azt mondta, hogy ha nem is fogadjátok el, ha keresztre is feszítitek, akkor a keresztre feszítés által bocsátok meg nektek, és nyitom meg számotokra a szívemet, más szóval a mennyországot.