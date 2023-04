Svájctól egészen Magyarországig vándorolt egy kétéves hím szürke farkas, akinek útját – mivel nyomkövető volt rajta – sokan követték kíváncsian. Az állat több országon átvonult háborítatlanul, mire ideért, és alighanem ment volna még tovább, ha egy itteni vadász célkeresztbe nem veszi. Lelőtte, a jeladót levette a tetemről, majd azt állítólag a közeli folyóba dobta. A rendőrség az ügyben most természetkárosítás miatt nyomoz. Mivel a szürke farkas fokozottan védett, a tettes – akiről sokan már tudni vélik, kicsoda – akár 3 év börtönbüntetést is kaphat.

A szerencsétlen ragadozó, mint a hozzáértők mondják, egyszerűen új falkát próbált keresni magának. Hajtotta az ösztöne. Hogy miféle ösztön hajtotta a gyilkosát, azt viszont nem tudom elképzelni. Most egy egész ország háborog, a célkeresztben a vadászok, akik pedig többségükben tisztességes, jogkövető emberek, és maguk is megdöbbentek az eseten. Jómagam a vadászatot csak kipróbáltam, tinédzser koromban. Semmi örömet nem találtam abban, hogy állatokat puffantsak le – de elfogadom, hogy már csak vadgazdálkodási szempontból is szükség van az efféle tevékenységre. Azt viszont nem értem, miféle vadgazdálkodási szempont vezetett a vándorló szürke farkas végzetéhez. Alighanem semmilyen – valaki kérkedni akart azzal, hogy ő már ilyen állatot is kilőtt, és megtette. Bízom benne, nem sokáig örül a kétes sikernek.

Az esetről nekem eszembe jutott egy másik sztori. Történt jó néhány évvel ezelőtt, hogy egy világjáró kerékpáros, aki háborítatlanul bejárta öt kontinens megannyi országát, úgy döntött, Magyarországot is útba ejti. És itt, amíg elemózsiát vásárolt a boltban, ellopták a milliókat érő, amúgy lezárt túrabiciklijét. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel? Mindenesetre akár túrakerékpáros, akár farkas tévedne hozzánk, jól gondolja meg. A magyaros vendégszeretetnek, úgy tűnik, árnyoldalai is vannak.