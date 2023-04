Aki eddig hezitált, az az utolsó pillanatban még megragadhatja az esélyt arra, hogy jelentkezzen a Szentes-Csongrád Rotary Club pályázatára. A kiíráson az a Szentesen vagy Csongrádon tanuló középiskolás vehet részt, aki a pályázat benyújtásakor 9-11. osztály valamelyikében tanul, és emellett legalább egy tárgyból a tanára szerint kiemelkedő eredményeket ért el, országos versenyeken sikeresen szerepelt, vagy valamely tudományágban, művészeti illetve sport-területen kiemelkedő képességgel bír, átlagon felüli teljesítményt nyújt. Az írásos pályázatra még a hét végéig lehet jelentkezni, a beadási határidő április 16. Jelentkezni a rotaryszentescsongrad.hu/palyazat oldalon lehet.

A rotarysok küldetésüknek érzik, hogy támogassák a nehéz helyzetű, de tehetséges tanulókat. Ezért is hívták életre három éve a „Higgy magadban és kinyílik a világ!” című pályázatukat. Olyan motivált és elszánt fiatalokat keresnek, akik a tanulás, a művészet, vagy a sport terén képesek az átlagon felüli teljesítményre.

A jelentkező diákokra két 150 ezer forintos nagydíj vár: a pályázat során a szentesi és csongrádi pályázók közül is egy-egy nyertest hirdetnek. Emellett nyolc 50 ezer forintos különdíjat és tíz 10 ezer forintos támogatást is kiosztanak, de a szponzorok különdíjai is gazdára várnak.

A húsz legjobb pályázóval szóban is elbeszélgetnek, a végső győztesek személyéről június 17-ig dönt a bírálóbizottság.

A tanulók mellett a pedagógusok munkáját is díjazza a rotary club: a diákösztöndíjak átadásakor az év tehetséggondozó pedagógusát és tehetséggondozó iskoláját is megválasztják.