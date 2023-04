Majd’ 20 évvel ezelőtt egy akkori kollégám kisfia 10 héttel korábban született, mint kellett volna, éppen 1500 grammos volt. Jó néhány hét aggódás, idegeskedés után a szülők hazavitték a kisfiút, és más szinten ugyan, de folytatódott az aggodalom. Ők éppen arra panaszkodtak akkoriban, hogy nem nagyon tudnak kivel beszélgetni a kérdéseikről, problémáikról, aggodalmaikról. Akkoriban még a közösségi média sem létezett, vagy csak nagyon gyerekcipőben járt, ott sem találhattak maguknak sorstársakat. Mert persze, mi kollégák, barátok igyekeztünk mindig meghallgatni őket, de csak általánosságban tudtuk biztatni, vigasztalni őket. Végül a védőnőn keresztül megismerkedtek egy hasonló cipőben járó házaspárral, és máris könnyebb lett nekik, mert valaki olyannal beszélgethettek, akinek legalább releváns tapasztalata volt, aki pontosan tudta, hogy min mennek keresztül.

Ugyanez a tapasztalat hívta életre például a Korábban Érkeztem Alapítványt, és a szintén megyénkből indult Koraszülöttekért Országos Egyesületet is. Most hétvégén az előbbi szervezet rendezett családi napot, amelynek deklaráltan az volt az egyik célja, hogy a szülők is kikapcsolódhassanak, beszélgethessenek egymással.

Tudták, hogy ebben az országban minden tizedik csecsemő koraszülöttkén jön világra? Szerencsére az orvostudomány már ott tart, hogy az akár 500 grammal született babákat is meg tudják menteni. Támogatásra viszont szülőknek lehet, hogy még évek múlva is szükségük lesz, ha másra nem, egy jó szóra, vagy egy fél óra szusszanásnyi időre.

Le a kalappal a hasonló szervezetek alapítói, munkatársai és önkéntesei előtt, hogy ezt ilyen lelkesedéssel csinálják.