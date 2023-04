Külterületi útfelújítás indul hamarosan Szatymazon. Barna Károly polgármester lapunknak elmondta, az 5200 fős település lakosságának több mint fele külterületen él, így a beruházás sok lakos életét teszik majd könnyebbé.

Nagyjából 600 méternyi földes utat aszfaltoznak le olyan, főleg zárt kertes részeken, ahol sokan élnek életvitel-szerűen. Emellett nagyjából 2 kilométernyi, rossz állapotban lévő aszaltutat újítanak fel, és további közel 4 és fél kilométernyi földes út kap törtbeton alapot, hogy stabilabb legyen

– sorolta a polgármester. Érdekesség, hogy a projekt során a település legrégebbi, macskaköves útja is megújul. A valószínűleg 1800-as évekből származó nyomvonal egy részét a Magyar Falu programban már elkezdték visszaállítani eredeti állapotába, most a még hiányzó szakaszt is be tudják fejezni. Itt a már eltűnt macskaköveket felszínre hozzák, felszedik, majd a stabilizált nyomvonalra visszahelyezik.

Fotó: Karnok Csaba

A teljes bekerülési költség több mint 300 millió forint lesz, melyből 19 millió forintot az önkormányzat önrészként tesz hozzá a pályázathoz.

A közbeszerzést már kiírtuk, most zajlik a pályázatok kiértékelése. A tervek szerint egy hónapon belül el is kezdődhetnek a munkák

– mondta Barna Károly.

Fotó: Karnok Csaba



Nem csak ezzel teszik könnyebbé azonban a külterületen élők mindennapjait. Kiírtak egy ivóvízhálózat-bővítési programot is, melynek köszönhetően 2 új helyszínen rá tudnak majd csatlakozni a vezetékes ivóvízhálózatra olyan szatymaziak, akik eddig közkifolyókról hordták haza az ivóvizet. Ez a 80 millió forint támogatásból megvalósuló beruházás, melyhez 22 millió forintos önerőt kellett biztosítania az önkormányzatnak, 54 házat érint.

Itt már ki is választottuk a kivitelezőt, így a szerződéskötés után elindulhatnak a munkálatok

– árulta el a polgármester.