Az ünnepségen beszédet mondott Janovák László, a SZTE TTIK Fizikai kémiai és anyagtudományi tanszékének adjunktusa is. Kiemelte, a most átadott labor olyan jól felszerelt és modern, ami alkalmas arra, hogy a társaság továbbra is magas minőségű szolgáltatást tudjon nyújtani.

Fendler Judit kancellár arról beszélt, hogy az ELI épülete után az inkubátorház a következő olyan valós fejlesztés, amely az egyetem új útját, vagyis az ipari fejlesztésre formált kutatást támogatja. Hozzátette, a 100 hektáros science park 9,5 milliárd forintból teljesen közművesített lesz, ami fontos lépés, hiszen a fejlesztési terület iránt már most is komoly az érdeklődés.

A beruházásnak köszönhetően új városközpont alakulhat itt ki

– hangsúlyozta.