Építkezés zajlik Makón a Szegedi és az Árpád utca, illetve a Lonovics sugárút kereszteződésénél: a két gyalogos átkelőnél létesítenek forgalomlassító elemeket – hívta fel a figyelmet az önkormányzat lapunkhoz eljuttatott közleménye. A helyszín olvasóinknak ismerős lehet, az erre gyalogosan járók ugyanis lassan két évtizede kérik, hogy kerüljön oda az átkelést segítő közlekedési lámpa.

A 43-as főútvonal egyik, közvetlenül a belváros előtti szakaszáról van szó. A forgalom ugyan változó ott, ám iskolakezdés előtt, illetve délután sok kisgyerek megy át a zebrán a Szent István téri egyházi iskolába, illetve onnan hazafelé. Néhány éve még az is előfordult, hogy a kérésüket a szülők aláírásgyűjtéssel nyomatékosították – több mint 200 támogató kézjegy gyűlt össze. Az út nem az önkormányzaté, hanem a Magyar Közút Nzrt.-é, így a város legfeljebb kérheti, biztosítsák lámpával. A kérés többször meg is történt, az állami társaság azonban nem tartotta indokoltnak a lámpa telepítését.

Ez most sem lesz, épül ellenben két úgynevezett középsziget a zebrákhoz. Ezek leszűkítik, és ezzel együtt a szakemberek reményei szerint le is lassítják az átmenő forgalmat, így védik a gyalogosokat. A kivitelezés idejére – előreláthatólag 2 héten keresztül – 30 kilométer per órás sebességkorlátozás, útszűkület, illetve forgalomirányítás mellett időszakosan félsávos útlezárást vezetnek be.

– A kivitelezés időszakában kérjük az arra közlekedők fokozott figyelmét és türelmét. Lehetőségeik szerint a csomópontot a beruházás idejére autóval kerüljék el – zárul a városháza közleménye.