A Bethlen-est az egyik legfontosabb kulturális esemény a vásárhelyi iskola diákjainak életében; hagyományosan több százan – köztük énekkarosok, néptáncosok, színjátszók – lépnek ilyenkor színpadra. Az idei már csak azért is különleges, mert az intézmény most ünnepli fennállásának 300. évfordulóját. A múlt, a jelen és a jövendő idén még inkább összefonódott: öregdiákok vallomásai, jelenléte és szereplése, megannyi megható pillanat töltötte meg a művelődési központ színháztermét. A gimnázium jelenlegi kórusa például hajdani diákokkal, tanárokkal kiegészülve lépett fel. De verses köszöntőjével állt a közönség előtt Fenyvesi Félix Lajos költő, a Bethlen-gimnázium 1946-ban érettségizett hajdani diákja.

Mint az Bovier Hajnalka, a gimnázium igazgatója megnyitó beszédében elmondta: a kultúra, a művészetek iránti elkötelezettség, a református diákok tehetsége, jelenük gazdagsága mutatkozik meg a Bethlen-esten. Téren és időn átívelő utazást kínálnak az egykori diákok videós üzenetei, amely egyikében elhangzott, hogy légy elég bátor hinni és szeretni.

Hálát adunk az isteni megtartó szeretetért, hogy elődeink nyomába léphetünk, akik a múló idővel szembeszállva gyarapították az intézményt. Az elmúlt évszázadokban olyan közösség jött létre, amely sok-sok embert fogott össze. A jeles évfordulóról nem csak a múlt dicsőségén emlekedve emlékezünk meg, áttekintjük életünk gazdagságát is

– fogalmazott az iskola vezetője.

Az emelkedett előadásokat mindig komoly háttérmunka, köztük technikai felkészülés előzi meg. Králik Csaba, az iskola gondnok-rendszergazda munkatársa lapunknak a csütörtöki előadás előkészületei közben elmondta, az est meghívója szolgált egyfajta forgatókönyvként, lépésről lépésre haladva készítették elő az előadások technikai hátterét, a fény- és hangtechnikát, a produkciók díszleteit. Diákok, az iskola műszaki munkatársai vettek részt az előkészületekben és mindkét rendezvény lebonyolításában is. A színpad be- és átrendezése a legnagyobb kihívás, hiszen már a helyszíni próbákon derülnek ki az apró részletek, ismerik meg a tér adottságait és ahhoz alkalmazkodva készülnek fel. De ugyanilyen fontos szempont a színpad takarásában a folyamatos készültség, a csendes, zavartalan ki- és bepakolás is. Králik Csaba szerint minden évben változnak a produkciók, így nem rutinból dolgoznak, újra és újra mindent elölről végiggondolva teremtik meg a Bethlen-est gördülékeny technikai hátterét.