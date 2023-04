Április 3-a és április 9-e között 357 egészséges véradóhősünk jött el életet menteni! Eredetileg úgy terveztük, hogy erre a hétre 465 véradóra van szükség. Így az elmúlt héten a visszaesés: -23 százalék volt! Hogy soha ne alakuljon ki vérhiány, arra kérünk minden egészséges Csongrád-Csanád megyeit: menjen el vért adni!

Minden 18 év feletti felnőttől, ha egészségesnek érzi magát, azt kérjük: jelentkezzen véradásra bármelyik véradásunkon! Nagyon fontos, hogy biztosítani tudjuk a már kórházban fekvő, vagy a lecsengő járványos időszakban kórházba kerülő emberek életmentő beavatkozásaihoz, kezeléseihez szükséges vérmennyiséget!

FONTOS!

Aki vért ad, vigye magával fényképes személyazonosító okmányát,

lakcím- és TAJ-kártyáját!

Lényeges még, hogy továbbra is érvényesek azok a biztonsági előírások, amelyeket minden esetben be kell tartanunk a vírusos megbetegedések elleni védekezés miatt: a kézfertőtlenítés, a hőmérőzés, a szeparációs távolság betartása, néhány helyen a teremben tartózkodók számának maximalizálása, a védőeszközök viselése, a kötelező kérdések megválaszolása. Ezzel a szakmai protokollal a véradók, a vért kapók és a helyszínen dolgozó szakemberek egészségét is védjük!

A véradási helyszínekről és időpontokról ezeken az oldalakon MINDIG lehet tájékozódni: http://www.ovsz.hu/ver/veradasok http://voroskereszt.hu/hogyan-segithetsz/veradas/veradasi-helyszinkereso/

A meghirdetett véradások elérhetőek még a Magyar Vöröskereszt ingyenesen letölthető mobil applikációja segítségével is:

https://www.veradas.hu/hirek/toltsd-le-te-is-az-uj-verados-mobilalkalmazasunkat

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken az intézeti helyszíneken és időpontokban várja április 23-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

SZEGED – Vérellátó Központ, Honvéd tér 4.:

Április 10. hétfő: ZÁRVA

Április 11. kedd: 07:00-14:00

Április 12. szerda: 10:00-18:00

Április 13. csütörtök: 10:00-18:00

Április 14. péntek: 07:00-14:00

Április 17. hétfő: 07:00-14:00

Április 18. kedd: 07:00-14:00

Április 19. szerda: 10:00-18:00

Április 20. csütörtök: 10:00-18:00

Április 21. péntek: 07:00-14:00

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY – Vérellátó Osztály, Dr. Imre József utca 2.:

Április 12. szerda: 08:00-10:00

Április 13. csütörtök: 08:00-13:00

Április 20. csütörtök: 08:00-13:00

MAKÓ – Véradó Állomás, Kórház utca 2.:

Április 10. hétfő: ZÁRVA

Április 17. hétfő: 08:00-13:00

SZENTES – Vérellátó Osztály, Sima Ferenc utca 44-58.:

Április 11. kedd: 7:30-12:00

Április 12. szerda: 7:30-12:00

Április 13. csütörtök: 14:00-17:00

Április 18. kedd: 7:30-12:00

Április 19. szerda: 07:30-12:00

Április 20. csütörtök: 14:00-17:00 – csontsűrűség vizsgálattal egybekötve

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken a külső helyszíneken és időpontokban várja április 23-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

Április 11. kedd: 08:00-11:00

Makó, Duocor

6900 Makó, Rákosi út 4.

Április 12. szerda: 14:30-18:00

Csongrád, Városi Galéria

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Április 13. csütörtök: 10:00-13:00

Zsombó, Művelődési Ház

6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.

Április 14. péntek: 14:00-17:00

Üllés, Déryné Művelődési Ház

6794 Üllés, Dorozsmai út 48.

Április 18. kedd: 10:00-14:00

Domaszék, Sárkányhegyi Közösségi ház

6781 Domaszék, Dankó Pista tér 11.

Április 18. kedd: 15:00-18:00

Derekegyház, Művelődési Ház

6621 Derekegyház, Köztársaság tér 8.

Április 18. kedd: 08:00-12:00

Makó, Givaudan

6900 Makó, Királyhegyesi út 3.

Április 19. szerda: 14:30-18:00

Csongrád, Városi Galéria

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

AJÁNDÉKOK VÁRJÁK A VÉRADÓKAT!

1000 forintos étkezési jegy

egy kedvezményes belépő a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőbe

További AJÁNDÉK és NYEREMÉNYJÁTÉK:

Szegeden áprilisban minden véradóhősünk sorsoláson vesz részt és megnyerheti a Classic Grill szerb étterem és pince 10.000 forint értékű páros vacsorautalványát! Szeged és a térség kitelepült véradásain minden véradónkat megajándékozzuk egy makói Hagymatikum fürdőbelépővel is.

Hódmezővásárhelyen áprilisban minden véradónk 25 százalékos kedvezményre jogosító masszázskupont kap a Lazít-Laktól!

Makón, aki áprilisban vért ad, sorsoláson vesz részt, és megnyerheti a hó végén az Erdei konyha 2 darab, egyszemélyes, 5 napos ebédmenüje egyikét

Szentesen és a térség véradásain áprilisban – amíg a készlet tart –, aki vért ad, ajándék fürdőbelépőt kap a Szentesi Sport- és Üdülőközpont jóvoltából! Emellett véradóink közt kisorsolunk a Fatima Ház Alapítvány Szentesi Szervezete felajánlásának köszönhetően egy kozmetikai csomagot és egy LED lámpát.

www.facebook.com/veradascscsm

www.ovsz.hu/ver/veradasok