Épül a kutyafuttató, a kerítése már részben áll. Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter, az MZP Őszintén című, április 16-i videójában is onnan jelentkezett be.

– Volt már egy sokkal kisebb és egyszerűbb kutyafuttató a Hódtóban, de a vásárhelyi kutyatartók kezdeményezésére, többek között a feleségem adománygyűjtésével kiegészítve, egy új kutyafuttató épül. A 3 milliós eszközigényhez állítólag a fele pénz már beérkezett. A kutyafuttató helyszíne az Aldi – Interpar – Somogyi-domb és a Tisza István utca által körbehatárolt területen lesz – mondta a polgármester.

A tájház környékére szerették volna a kutyások

Tavaly októberben, Mester János önkormányzati képviselő fórumán is szóba került a kutyafuttató kérdése.

Kincses Márta, a Kaszap, az Oldalkosár utca, a Csengettyű köz, az Árpád és a Szőnyi utcák, az Andrássy út, a Kossuth tér, a Lehel utca által határolt területen élők nevében fordult az önkormányzathoz. A hölgy számításai szerint az említett területen legalább 50 kistestű kutyát tartanak a gazdáik. A Tóalj utcai kutyafuttató a lakótelepen élőket szolgálja ki, annak meghatározott a mérete. A kiskutyások, Kincses Márta levele szerint, a tájház focipálya előtti területére kérték volna a futtatót, mert az említett városrészben élőknek viszonylag közel lenne. Emellett az Andrássy úti sarokház és a Cseresnyés Kollégium közötti zöld területet is jónak tartották volna. A futtató lakhelyükhöz való közelségét azért hangsúlyozták, mert a kiskutyások egy része az idősebb korosztályhoz tartozik, sokaknak a kutyájuk is korosabb, az Interspar mögötti területig nekik nehezebb eljutni.

Kutyaitatót is szeretnének

Az önkormányzat végül az eredeti elképzelés mellett döntött, mert ott, mint ahogy a tavaly októberi fórumon elhangzott, nem zavarnak senkit a kutyák az ugatásukkal, a zajjal és a várható szagokkal.

Az új kutyafuttató kerítése már készül, két oldala megvan. A területen több fa is található, vagyis lesz árnyékos része is. Már betoncsöveket is elhelyeztek, amik kutyajátékként szolgálnak majd.

Adományokból vásárolnak játékokat

Mester János képviselő az idei 3 millió forintos képviselői keretét a kutyafuttató építésére ajánlotta fel, amit a város kiegészít a még szükséges forrással. A képviselő hangsúlyozta, a kutyafuttató kapcsán nem lehet mindenkinek megfelelni. Ha a lakótömbökhöz közelebb épülne, akkor azok háborognának, akiknek nincs kutyájuk.

– A kutyajátékok beszerzése most zajlik, arra a Tiszta Vásárhelyért Egyesület szervezett gyűjtést. Magam is adakoztam erre a célra magánemberként. A játékelemek masszívak és időjárásállóak lesznek, hogy jól bírják a strapát. Egy-egy elem körülbelül 400 ezer forintba kerül – tudtuk meg a képviselőtől, aki elmondta, reméli, padokat is tudnak telepíteni, hogy a gazdák is pihenhessenek, illetve egy kutat is szeretnének létesíteni, hogy meg lehessen itatni a futkározásban elfáradt négylábú kedvenceket.