Az idei nemzetközi döntő konferenciáján az előzetesen beadott kutatási összefoglalók és szóbeli meghallgatás alapján az indulók nagyjából fele, 88 diák, 11 szekcióban mérettette meg magát a biokémiától a humántudományokig eltérő témákban. Szegedről három Radnótis diák is részt vehetett a konferencián, ahol ráadásul kiemelkedően szerepeltek. Két nagydíjat és egy első díjat hoztak el a versenyről, mely komoly belépőt jelent a tudományos világba.

Ez a verseny komplex próbatétel, hiszen nagy volumenű terepmunka és kutatás előzi meg az előadást, amelyet végül a zsűri előtt prezentálni kell és amely kapcsán aztán szakmai kérdésekre is kell válaszolni. A témák pedig jellemzően nem kapcsolódnak a középiskolás tananyaghoz, azon messze túlmutatnak. A zsűri minden esetben pontozza az előadásmód mellett a szakmai mélységet és a tudományos igényességet is.

A végzős Hitri Egon a Történelem, család- és életpályakutatás szekcióban kapott 1. díjat A szegedi zsidó polgárság szerepe az 1879-es nagyárvíz újjáépítésében – Landesberg Móric munkássága című előadásával. A fiatalembert korábban már bemutattuk lapunkban: saját lakóépületének történetét kezdte el felgöngyölíteni önszorgalomból, majd az összegyűjtött anyagokból kiállítást is szervezett a lépcsőházban. Ez a kutatás adta az alapot számára a versenyhez is, amelyben iskolai történelemtanára, Csősz Róbert mellett egy egyetemi mentortanár, Mód László is segítette.

A 11. évfolyamos Csiszár Barnabás a Nyelvi tájkép Zentán: Kvalitatív kutatási eredmények egy vajdasági kisvárosból című előadásával elnyerte az Irodalom, nyelvészet szekció nagydíját. Ő felkészítő tanára, Huber Máté segítségével egy korábbi Radnótis diák kutatási anyagát is felhasználta, aki két éve szintén indult ezen a versenyen és szintén Zentán gyűjtött anyagot tudományos előadásához. Barnabás azt vizsgálta reprezentatív mintán, hogy a többnyelvű közösségben hogyan jelennek meg a különböző nyelvek a magán és a hivatalos közegben és ezek arányát hogyan érzékelik szubjektíven a lakosok.

A végzős Viczián Dániel a Magnán-dioxid nanorészecskéken alapuló kompozitok előállítása és antioxidáns hatásuk vizsgálata című előadásával kapott a Kémia szekcióban nagydíjat. Iskolai tanára, Szivós Ádám elmondta, hogy az egyébként matematika-fizika szakon tanuló diák 2021 novembere óta az egyetemen végzi ezzel kapcsolatos kutatásait, angol nyelven. A versenyre Szilágyi István egyetemi docens és Szivós Ádám készítette fel. Dániel egyébként részt vett az egyetemistáknak szervezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián is, ahol különdíjat kapott. Az interjún ő nem tudott részt venni, jelenleg is egy kémiaversenyen van.

A tehetséges ifjú kutatóknak a döntőn Novák Katalin köztársasági elnök gratulált eredményeikhez, amelyekért természetesen plusz pontok is járnak az egyetemi felvételi eljárásban.