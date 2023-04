Csak két Szabadság téri lakos volt kíváncsi Hódmezővásárhelyen az önkormányzat patkányirtással kapcsolatos fórumára. Pedig a résztvevők nagyértékű tisztítószercsomagot is kaptak, illetve kaptak volna, ha elmennek. Előző nap egyébként Kis Andrea volt alpolgármester, képviselő tájékoztatóját is érdektelenség kísérte. Márki-Zay Péter ezért lakossági fórum helyett sajtótájékoztatót tartott a Szabadság téri patkányhelyzetről.

Ezen a környéken sajnos gyakori a szétszórt szemét, nemrég pedig egy fára felfüggesztve egy kecskét nyúztak, beleztek az itt lakók. Sajnos az ilyen esetek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a patkányok elszaporodnak

– mondta Márki-Zay Péter. A közterületek rágcsálómentesítése az önkormányzat feladata, de a lakótömböké nem. Hozzátette, a Szabadság téren két tömb tartozik csak az ingatlankezelő céghez, egyik sem érintett a jelenlegi problémában. Legutóbb márciusban irtatták a közterületen a rágcsálókat, most ismét megrendelték és az Alföldvizet is felkérték, hogy ugyanezt tegye meg a csatornákban is. Vas Péter, a HVSZ Zrt. ingatlankezelési részlegvezetője elmondta, 2020 óta nem érkezett hozzájuk bejelentés patkány miatt. Farkas Andrea, az önkormányzat városüzemeltetési csoportvezetője kiemelte, éves keretszerződésük van egy vállalkozóval, aki negyedévente végez patkányirtást a városban, legutóbb márciusban. Április 20-án kaptak bejelentést a Szabadság téri problémáról, még aznap megrendelték az irtást, ami meg is történt. A vállalkozó kétnaponta ellenőrzi az állomány pusztulását.

Fotó: Kovács Erika

Márki-Zay Péter a sajtótájékoztatón kijelentette, Vásárhelyen nem a négylábú kártevők a legkártékonyabbak.

Vásárhely az egyetlen megyei jogú város, amely ismeretlen okból egy kártevőnek köszönhetően, nem kapott rezsitámogatást. Szintén egy kártevőnek köszönhetően az uszodánk sem részesült segítségben

– mondta, amit valószínűleg Lázár Jánosra értett, mivel korábban több megszólalásában is őt hibáztatta a támogatások elmaradásáért.