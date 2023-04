Mint arról lapunk beszámolt, az önkormányzati tulajdonú közalapítványnak nemrégiben lemondott az elnöke, Krupiczer Ferenc önkormányzati képviselő, valamint Mucsi Imre kuratóriumi tag és Pető Zsuzsanna felügyelőbizottsági tag is távozott. A helyükre új tagokat választottak, akik eddigi tevékenységéről semmi nem hangzott el a közgyűlésen, csupán a nevük.

Nem tudni, „kik vogymuk”

Az elnök Herczeg Péter lett, akinek a Facebook profilján a Mindenki Magyarországa Mozgalom logója látható, vagyis valószínűleg Márki-Zay Péter polgármester támogatója lehet. Az új kuratóriumi tag Kecskés Fanni, Márki-Zay Péter egyik ügyvédjének lánya lett, akit tavaly februárban az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság háromfős grémiumába a Pro Urbe-díjas Faragóné Szénási Emese pedagógus helyett delegált a polgármestert támogató közgyűlési többség egy „javított” előterjesztéssel. Ennek az ügynek az lett a vége, hogy a város akkori jegyzője lemondott. Az új felügyelőbizottsági tag Fülöp Erzsébet, róla sem hangzott el semmi a közgyűlésen.

Kellemetlen helyzetbe hozta a polgármester

Krupiczer Ferenc, amikor írásban beadta a lemondását az önkormányzathoz, azt kérte, Márki-Zay Péter olvassa fel a következő közgyűlésen ennek okait. Erre a jegyző is figyelmeztette, amit a vásárhelyi polgármester eléggé megalázóan reagált le, azt mondta, „Én már az általános iskola első osztályát régen elhagytam, szeretném, ha Krupiczer Ferenc maga olvasná fel és nem velem olvastatná fel.” Krupiczer Ferenc kellemetlen helyzetbe került, mint mondta, írásban nyújtotta be a lemondását, nem gondolta, hogy még magával is kellene vinnie a közgyűlésre. A polgármester viszont odavitt neki egy kinyomtatott példányt.

Halogatás, lebegtetés, lebeszélés

Mint korábban megírtuk, Krupiczer Ferenc a lemondásban úgy fogalmazott, megválasztásakor hatalmas elánnal fogott neki a közalapítvány pénztelenségének felderítéséhez, amik egyike az volt, hogy az alapító, vagyis a város, nem teljesítette a kötelességét.

– Sajnos, ez a kötelezettségszegés a város új vezetésének felállásával is megmaradt. Tisztában vagyok vele, hogy ilyen irdatlan mennyiségű összeget nem lehet egyik napról a másikra előteremteni. Viszont azt is tudom, hogy a problémák elodázása nem segíti a megoldást. Többszöri írásbeli kérdéseimre, felvetéseimre egyáltalán nem kaptam választ. Szóbeli felvetéseimet soha nem kísérte pozitív visszajelzés, csak állandó halogatás, lebegtetés vagy lebeszélés. Előfordult, hogy a kuratórium által meghozott döntést a polgármester úr kérésére vissza kellett vonni – állította Krupiczer Ferenc, aki a múlt csütörtöki közgyűlésen azt is kifogásolta, hogy belső ellenőrzés zajlott a közalapítványnál úgy, hogy nem is volt betervezve és támogatást sem kaptak az önkormányzattól, hogy annak felhasználását kellett volna ellenőrizni. A jegyző azt mondta, az önkormányzatnál rendelkezésre álló iratokat ellenőrizték. A belső ellenőrzés vezetője pedig azt állította, tervezett vizsgálatról volt szó.