Olyanról manapság egyre többektől hallok és látok, hogy jóval karácsony előtt, már az adventi időszak első napjaiban fenyőből karácsonyfát varázsol, azonban eddig még nem találkoztam olyannal, aki a vízkereszt után jó pár hónappal dobja ki a fenyőt. Talán éppen ezért döbbentett meg engem is és a fotós kollégámat, Gémes Sándort is a Tisza Lajos körúton elénk tárulkozó látvány. Egy kissé megkésett búcsúnak lehettünk szemtanúi.

Valaki úgy döntött, hogy már így április végéhez közeledve, a húsvéton is túl, megszabadul az „ex" karácsonyfájától. Rendesen kivárt vele, hisz ahogy a képünkön is látszik, sokkal inkább barnálló, mint zöldellő fenyőnek nevezhető a fa. Azonban az igen rendes volt tulajdonosához, hiszen nem hullajtotta jelentős mennyiségben a leveleit, még most is van rajta bőségesen.

Nem sikerült megfejtenünk az okát, hogy miért egy közterületi szemetest választott az illető ahhoz, hogy megszabaduljon az elszáradt fenyőtől, ahogyan arra sem jöttünk rá igazán, hogy miért várt eddig a búcsúval. Talán létezik ember, aki még nálam is jobban szereti a karácsonyt?!