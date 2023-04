Bár a kutyás atrocitásokról szóló híradások alapján úgy tűnhet, egyre gyakoribbak a problémás helyzetek közterületen, Szabó Ernő kutyatréner szerint eddig is voltak ilyen esetek, csak most éppen többen jelezték a közösségi médiában. Amelyek azután a közfelháborodás és a hozzászólások révén vírusszerűen elterjedtek. A napokban Hódmezővásárhelyen egymás után ketten is a Facebook közösségeit hívták segítségül: egyik esetben – a leírtak alapján – egy póráz nélküli kutya támadott meg egy másikat, akit két két kisgyerek sétáltatott, pórázon. A poszt szerint a kutya lábát marta meg fajtársa, a gyerekeknek szerencsére az ijedtségen kívül más baja nem lett. A támadó kutya gazdái viszont állítólag szó nélkül elsétáltak. A másik esetben egy néhány hete mentett, meglehetősen félős kutyának esett neki egy másik. A riadtan menekülő ebet bár megfogták, később tovább szaladt és gazdája azóta is hasztalan keresi.

Szabó Ernő szerint számtalan aspektusból közelíthető meg a két eset, illetve a hozzájuk hasonlók. Véleménye szerint a mai világban a felelős kutyatartó ilyen helyzetekre előre felkészül és kigondol magának egy vállalható protokollt.

Nem tehetünk mást, mint felkészülünk minden eshetőségre, mert nem mindig fogunk felelős állattartóval találkozni. Biztos, hogy előfordul atrocitás. Mindig lesz olyan, aki olyan kutyát enged el, amilyet nem kellene. Nekünk arra kell felkészülni, hogy ilyen helyzetben mit teszünk a magunk és saját kutyáink védelmében. Mert nekünk kell majd másodpercek alatt döntés hozni és megoldani a helyzetet

– hangsúlyozta a hódmezővásárhelyi kutyatréner. Hozzátette: néhány másodperc alatt is hozhatunk döntéseket, ha felkészültünk előre. Forduljunk el az ellenséges kutyától, guggoljunk le, majd akkor emelkedjünk fel, amikor elénk ér. Ha a kutyánk felé közelít, csapkodjunk a pórázzal, kabáttal, pulóverrel, bottal, közben pedig határozott hangjelzéssel, dobbantással, vagy láblendítéssel is védekezhetünk. Mindig van néhány másodperc, amikor megállapíthatjuk a kutya szándékát, az erejét. Ám a legfontosabb, hogy magabiztosak és higgadtak maradjunk, higgyünk abban, hogy nem lehetünk áldozatok. Szabó Ernő szerint a legnagyobb baj az, ha a két kutya már összeakaszkodott, azt a helyzetet már nehéz és veszélyes kezelni.