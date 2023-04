Újabb életmentő eszközt tudott beszerezni a dél-alföldi régió csecsemőinek mentését végző Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány, miután 2,2 millió forint támogatást kapott az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesülettől. Az erről szóló dokumentumokat kedden írták alá, valamint az Árvízi emlékműnél egy köszönőlevelet is átadtak az életmentők az egyesület elnökének.

Pintér Gábor, a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány elnöke lapunknak elmondta, a felajánlás által egy mobil ultrahangkészüléket vásároltak, amire már régóta szükségük volt, évek óta keresték a megoldást arra, hogy hozzá tudjanak jutni egy ilyen műszerhez. Közölte, ez a készülék nem épülethez kötött, éppen ezért a helyszínen, az autóban is használni tudják, ez pedig különösen nagy segítség azoknak a koraszülötteknek és újszülötteknek a mentése során, akik esetében nem tudják azonnal meghatározni pontosan a problémát. Kiemelte, a kisméretű eszköz nagy lépés és óriási segítség a csecsemők mentésében.

Soós-Nagy István, az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület elnöke kérdésünkre arról számolt be, hogy már tizenöt éve segítik a koraszülött mentéssel foglalkozó szervezeteket, a koraszülött osztályokat, a speciális mentőket és a légimentőket is. Több mint hetven intézmény koraszülött osztályát segítik. Hangsúlyozta, a szegedi alapítványt már tíz éve támogatják, mert a céljuk az, hogy a dél-alföldi régióban is korszerű eszközökkel mentsék az újszülöttek életét a szakemberek.

Az alapítvány munkáját egyébként bárki segíteni tudja, a 11735067-20036634 számú bankszámlára történő utalással, vagy az adó 1 százalékának felajánlásával lehet támogatni a szervezetet. Az alapítvány adószáma: 18450455-1-06. Az életmentők álma az, hogy új speciális mentőautót tudjanak vásárolni, azonban annak beszerzéséhez segítségre van szükségük, hisz a jármű ára mintegy 50 millió forint.