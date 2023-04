A fiatalokat szinte minden eszköz érdekelte, amit a rendőrök a mindennapokban használnak. Most pedig ki is próbálhatták ezeket. A legnépszerűbb program valószínűleg az airsoft fegyverrel lövöldözés volt, de legalább annyian álltak sorba a hőkamerás autónál, és a fegyverek standjánál is. Itt egyébként versenyezni is lehetett. Az győzött, aki hamarabb tudta megtölteni töltényekkel a tárat. Szabados Márton az egyik szegedi középiskolából jött el a nyílt napra, őket a tanáruk is elkísérte. A fiatal azt mondta, hogy még nem biztos, hogy rendőr lesz belőle, de ez a nyílt nap elmozdította abba az irányba.

A diákok egyébként kaptak egy úgynevezett menetlevelet, amivel végigjárhatták a bemutatott eszközöket. Mindenhol kaptak egy feladatot, és a nap végén természetesen jutalom is járt, és nem csak a legjobbaknak.

Érdekes volt látni, hogy a nyílt napra szemmel láthatóan több lány érkezett mint fiú. Igaz a lányok kicsit szégyenlősebbek voltak, de azt egyikük elmondta, hogy eddig nem fordult meg a fejében, hogy rendőr legyen. Most viszont, hogy végighallgatott egy előadást, és megnézte a bemutatókat, elgondolkodik azon, hogy ezt a hivatást válassza.