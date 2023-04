Sztár lett a bedős trollcica és három kölyke, amelyek közül az egyik már gazdára is talált. A STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság dél-alföldi regionális selejtezőjére érkeztem szombaton az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti iskolába, ahol többen azzal fogadtak, hogy négy macska is hasas, tehát további kiscicák születése várható. A trollcicaként híressé vált macskával is találkoztam. A macska arról kapta a nevét, hogy egy tanulmányi verseny megnyitóján a Himnusz alatt végigsétált a katonás rendben felsorakozott diákok lábai között és hátat fordítva az eseményeknek leült.

Fotó: Arany T. János

Fotó:

A trollcica otthonában, a büfénél felállított papírdobozában tartózkodott, két lány fotózta és simogatta éppen az anyamacskát és a kölyköket. A három kismacska szeme még ki sem nyílt. Az újszülött cicák szemének kinyílása általában 7-8 napos korukban kezdődik el és 12-14 napos koruk körül fejeződik be. Az egyik fekete, a másik kettő klasszikus mintázatú szürke. A szürke már gazdára talált. Az iskola két diákja, Görög Valér és Görög Donát döntött úgy, hogy két-három hét múlva hazaviszik az egyik szürke kiscicát.

– Bajára visszük le, és benti cica lesz, ilyen velünk alvós mint az előző macskánk. Nekünk meghalt egy nagyon kedves, aranyos cicánk már régebben és nagyon szeretjük a cicákat – indokolta az örökbefogadást Valér.