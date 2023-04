A Bakáts-kórus évek óta működteti Zenehíd projektjét, amelynek lényege, hogy különböző énekkarokkal keresik a kapcsolatot. Voltak már Erdélyben, Franciaországban, Svájcban és Ausztriában is, de több hazai kórussal is találkoztak. Ennek kapcsán érkeztek Szegedre is, Gégény Gáborné tanárnő meghívására. Csütörtökön a School of Business idegenvezető hallgatói mutatták be nekik a belvárost: voltak a városházán és kipróbálták a dóm akkusztikáját is. A csütörtöki koncert után ismerkedős esten vettek részt a Tabános diákokkal, akikhez pénteken is csatlakoznak az iskolai nap programjaiban.