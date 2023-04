A héten két nap is lehetőség volt vért adni Hódmezővásárhelyen. Az első napon a Bethlen Gábor Református Gimnázium diákjai látogattak el tanáraikkal. 23 tanulót első véradóként köszöntöttek. Másnap is akadt új véradó, de olyan is, aki kereken az ötvenedik alkalommal nyújtotta segítő karját másokért. Az eseményen összesen 52-en adtak vért.