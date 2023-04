Van, aki nehezéket tesz a WC ülőkére, hogy nehogy azon át jussanak be hozzá a rusnya állatok 1 órája

Patkányok rohangálnak a Szabadság téri játszótéren - videó

Patkányok rohangálnak Hódmezővásárhelyen, a Szabadság téri játszótéren. Egy ott lakó férfi ezt a telefonjával videóra is vette. Már alig merik kiengedni a játszótérre a gyerekeiket. A lakásokba is bejutottak a rusnya állatok. Vannak, akik ezért nehezéket tesznek a WC tetejére, nehogy azon keresztül jussanak be az otthonukba.

Ezek a patkánylyukak a Szabadság téri játszótéren találhatók, közvetlenül egy lakótömb tövében. Egy lakó le is videózta, hogy a rusnya jószágok ki-be ugrálnak a lyukakon. Fotó: Kovács Erika

Kettő, három, négy! Egy egész család! Remélem, hogy ez az önkormányzatnak elég bizonyíték lesz. Hoppá, ott jön az anyapatkány is! – mondta a videót készítő férfi a felvételen. Mi is kint jártunk a Szabadság téren, megtaláltuk a felvételen látható lyukakat és azok mellett még jó néhányat. Egy édesanya három gyermekével sietett át a lakótömbök közti játszótéren. Tavaly nyáron is találtunk nem is egy döglött patkányt. Rengeteg helyen vannak alagutak, amiket ástak. Megfogadtam, hogy soha többet nem engedem ide a játszótérre a gyerekeim. Inkább elmegyünk egy távolabbira, de nem szeretném, hogy megharapja őket és fertőzést kapjanak, vagy egyenek a patkányméregből. Ezért a helyzetért a polgármester és a hivatal a felelős – mondta az asszony. A többi lakos is a városvezetés felelősségét hangsúlyozta. Napi szinten látunk akkora patkányokat, mint a macskák, itt is szaladgálnak a házfal mellett – mutatta a kezével, mekkorák a nemkívánatos jószágok és sorolta, hogy melyik lépcsőházak környéke a leginkább érintett. Féltjük a gyerekeket. Nemcsak a játszótéren, hanem itt, a tömböknél is nyüzsögnek. Nem egyszer láttuk, hogy szaladnak fel a lépcsőn ezek a dögök. Volt, amelyiket lapáttal ütöttük agyon. Az egyik lakónál úgy derült ki, hogy patkány van az otthonában, hogy gáztűzhelyet cserélt és a régibe volt befészkelve egy jókora példány. Addig kergették a lakásban, amíg agyon nem tudták ütni. Megmondom őszintén, mi még a WC ülőkére is teszünk nehezéket, nehogy úgy jussanak be az otthonunkba – mondta egy férfi. A lakók azt mondták, az önkormányzat nem csinál semmit, pedig rendszeresen bejelentik a patkányveszélyt, lakossági fórumokon is mondogatták, de nem történt semmi. Az önkormányzat állítólag azt mondta nekik, hogy a patkány-, meg a csótányirtást is a lakóknak kellene fizetniük. A többség szociális bérlakásban él, pont azért, mert nagyon alacsony a jövedelmük. Megkerestük az önkormányzatot a kérdéseinkkel, ha megérkezik a válaszuk, közzétesszük.

