Pontgyűjtő Partyval segíti a továbbtanulási döntés előtt álló diákokat, szüleiket és a középiskolai pedagógusokat a Szegedi Tudományegyetem április 22-én 11 órától a Dugonics téren. A megjelentek többek között azokra a kérdésekre kaphatnak majd választ, hogy milyen SZTE-s lehetőségekért jár plusz pont a 2024-es felvételi eljárásban, vagy miért éri meg még az eddiginél is jobban az emelt szintű érettségi. A színpadon beszélgetésekkel várják a továbbtanulás előtt állókat az SZTE kari képviselői, jelenlegi és volt hallgatói. A téren felállított standoknál a karok és az egyetemi egységek képviselői részletesen bemutatják a képzési kínálatot, a hallgatói szolgáltatásokat és a nemzetközi lehetőségeket. A SZTEsók csapata minden érdeklődőt beavat a hallgatói élet rejtelmeibe. Az SZTE központi épületében személyes konzultáción ismerhetik meg a középiskolások az SZTE intézményi pontrendszerét, és a pontgyűjtés megtervezésében is segítséget kapnak. Az SZTE Karrier Iroda munkatársa workshoppal segíti a sikeres szakválasztást. A rendezvényen az SZTE Junior Akadémia ösztöndíjait és pontgyűjtő programjait is megismerhetik a résztvevők, és feliratkozhatnak a 2024-es SZTE Ponkalkulátorra.