A jövőre 40. születésnapját ünneplő iskola számos versenyeredménnyel büszkélkedhet. Idén például országos versenygyőztesük van matematikából, országos ezüstérmes természettudományokból, de szép sikereket érnek el angolból, versmondásból és drámából is.

– Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, de a felzárkóztatásra is, illetve igyekszünk partnerek lenni az egyéni igények kiszolgálásában is – hangsúlyozta az intézményvezető.

– Mindezeknek köszönhetően stabil tudással ballagnak el tőlünk: a nyolcadikosok közel 98 százalékát az első helyen megjelölt középiskolába veszik fel, több mint 80 százalékukat ráadásul érettségit adó intézménybe. Pályaválasztásukat pedig már hetedik osztálytól szakképzett pedagógusunk segíti – tette hozzá Husztáné Gyursánszki Erzsébet, aki megjegyezte: a mai világban, amikor már nem lehet tudni, a mostani fiatalok milyen munkaerőpiaci igényekkel találkoznak majd, fontos a nyitottság is. Ezért az iskolában erre a látásmódra nevelik a gyerekeket.

Az intézményben a gyermekközpontú oktatásban hisznek: nemcsak tanítanak, hanem nevelnek is. Éppen ezért a mozgás, a kultúra és a sport is szerves része a mindennapoknak. Színházba, bábszínházba viszik a diákokat, a hatalmas udvaron számos kültéri programot rendeznek, délutánonként pedig kosárlabda- és lány kézilabda-foglalkozásokat tartanak. De működik itt drámaszakkör, matematika és magyar tehetséggondozó, énekkar és ökoszakkör is.

Az iskola annak ellenére, hogy minden évben nagy létszámú osztályokat tud indítani, várja a körzeten kívüli gyerekeket is.