Régen, vagy tulajdonképpen annyira nem is nagyon régen, ha valaki meglátott egy rendőrt, vagy csak meghallotta azt a szót, hogy rendőr, összeszorult a gyomra, és – hozzáteszem – nem ok nélkül. Szerencsére ennek a világnak már vége, és a rendőrség is igyekszik időnként megmutatni az emberi arcát, mert azért van nekik olyan is. Nekem amúgy bűnügyi újságíróként az átlagosnál többször akad dolgom velük, de a korábbi erősen hullámzó kapcsolatunk mostanában kezd kisimulni. De ugye nem én vagyok a lényeges, hanem az állampolgár, akinek már nem kell összecsinálnia magát, ha meglát egy rendőrt. Visszatérve az emberi arcra: rendszeresen szerveznek közlekedési akciókat például, aminek már nem elsősorban a büntetés a célja, hanem az, hogy lehetőség szerint életben érjen haza mindenki, akinek muszáj kimennie az utcára.

De nagyot húztak most vasárnap is, amikor megrendezték a szegedi Vadasparkban a rendőr-és tűzoltónapot. A tűzoltókat mindenki szereti, úgyhogy velük majd máskor foglalkozok. Tehát vasárnap volt lehetőség akár beszélgetni is a rendőrökkel, akik mindent szerencsére bevetettek, hogy eladják magukat. A teljesség igénye nélkül: ott volt a a Bűnmegelőzési Központ, játékos feladatokat adott a gyerekeknek a Baleset-megelőzési Bizottság és a Bűn- és Tűzmegelőzési Bizottság és fellépett a Készenléti Rendőrség zenekara is. Ezek tényleg csak szilánkok, volt egy sor más esemény és helyszín is. A gyerekek legnagyobb örömére be lehetett ülni a rendőrautóba, aki nagyon szépen kérte azt talán egy körre is elvitték. Szóval vasárnap láthattuk az emberarcú rendőrséget. Csak maradjanak is ilyenek!