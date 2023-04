Általános szakemberhiány jellemzi a munkaerőpiacot, ezért a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elemi feladatának tartja, hogy tevékenyen részt vegyen a képzések népszerűsítésében, a pályaválasztásban. Ezt Kőkuti Attila, a CSMKIK elnöke mondta egy csütörtöki sajtótájékoztatón. A több mint 125 éves szervezet idén is a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrummal közösen szervez nyári táborokat. Harmadik éve, hogy június második felében a HSZC valamennyi intézménye meghirdeti pályaorientációs, a szakmák élményszerű bemutatására specializálódott ötnapos turnusait. Vásárhely, Szentes, Makó és Csongrád szakképző helyei az általános iskolák végzőseit, felsőtagozatos diákjait várja. A HSZC és a kamara együttműködésével a táborok harminc százalék kedvezménnyel vehetők igénybe. Kőkuti Attila azt is hangsúlyozta: a fiatalok ismeretei a szakterületek működéséről hosszú távon azért fontos, mert ha pályaválasztáskor jól döntenek, később nagyobb eséllyel maradnak meg szakmájukban. A nyári táboroknak tehát távolba mutató nagyon is hangsúlyos szerep jut, hiszen a hazai vállalkozásoknak jól képzett és elkötelezett munkavállalókra, szakemberekre van szüksége.

Mint azt Kincses Tímea, a HSZC főigazgatója elmondta: iskoláik többek között a kozmetikus, fodrász, informatika, turizmus, vendéglátás, villanyszerelő, hegesztő, kőműves és asztalos szakma köré építették fel a táborokat. A maximált létszám turnusonként változhat, néhol 20-30 főt is fogadnak. A zömében ötnapos turnusok költsége szintén változó, 12 és 24 ezer forint közötti összeggel lehet számolni. Ez az anyagigényesebb foglalkozásokon, illetve utazáson, programokon múlik. A diákok ismerkednek a robotika világával, a 3D nyomtatással, a lézervágással, a micro:bit programozással, sminkeléssel, vagy éppen a díszvarrással.