Van egy fura szokásom: akárhányszor könyvet kölcsönzök a könyvtárból, az az első dolgom, hogy megnézem a belső borítón, hogy mikor vették le előttem a polcról. Végigböngészem a pecséteket, egyetértően hümmögök, hogy „igen, a kiadás utáni két évben volt népszerű”, vagy „aha, ebben az évben készítettek filmet belőle”. Ha pedig ritkásabbak a dátumbélyegzők, ne adj’ Isten évek óta nem érintette olvasói kéz a lapokat, akkor együttérzően arra gondolok hogy „ne aggódj, én elolvaslak”. Az olvasás azon kevés dolgok egyike, ami tökéletesen kikapcsol, egy jó könyv teljesen magával ragad és messzire repít ebből a világból. Egy olvasó embernek meg a könyvtár a temploma.

Van, aki csak a saját könyvre esküszik, de számomra van egy különleges varázsa annak, hogy egy könyv nem csak a sajátunk, hanem másé is lehet. Látni, hogy hányan kölcsönözték ki előttünk és belegondolni, hányan fogják még utánunk. Vajon kikben milyen érzéseket fog kelteni? Milyen élethelyzetben emelték le a polcról? Ez lesz a kedvencük vagy unottan félredobják? A következő olvasó is eltűnődik azon, hogy előtte ki vehette a kezébe ugyanazt a könyvet? Számukra is azok a gondolatok lesznek fontosak, mint nekem voltak?

Életünk keresztezi másokéit, annak ellenére, hogy valójában sohasem találkoztunk. Ismeretlenül is kötődünk azokhoz, akik évekkel korábban vagy éppen jó pár évvel később ugyanazokat a könyveket forgatták és fogják majd forgatni, mint amiket mi is kiválasztottunk vagy ki fogunk választani. Anélkül, hogy tudnánk róla, a lapok érintésén keresztül mindannyian kapcsolódunk egymáshoz.