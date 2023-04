Alakítsanak ki több szurkolói parkolót a Pick Aréna és a Tiszavirág Sportuszoda környékén, meccsnapon pedig biztosítsák a Felsővároson élők számára a szabad mozgást, a kulturált közlekedést

– ezt kérik a városvezetéstől a felsővárosi utcák lakói, akik a lakótelepi parkolásról szóló márciusi cikkünk után keresték meg lapunkat panaszaikkal.

Ahogyan a múlt hónap elején már jeleztük, idén félmilliárd forintot költ a szegedi önkormányzat a városrészi központok rendezésére, köztük a lakótelepeken történő parkolók építésére. Éppen ezért a felsővárosiak abban bíznak, hogy a Felső-Tisza part, Szilléri sugárút, Pille, Erdő, Csaba és Tápai utca környékére is gondolnak majd, hiszen a kézilabda-mérkőzésekkor nem tudnak leparkolni az autóikkal az ingatlanjaik környékén, a saját garázsaikba nem tudnak beállni, de olykor a házukba két lábon való bejutás is nehézségekbe ütközik. Mindennek oka az, hogy az autósok a korlátozásokat nem veszik figyelembe, mindenhol parkolnak, tehát a zöld rész és a forgalomtól elzárt terület sem számít nekik.

A lakók nevében Fekete György kereste meg a Délmagyarországot, aki arról számolt be, hogy többször szólították már meg a körzet önkormányzati képviselőjét, Urbán Tamást, akitől segítséget reméltek, végül csak ígéretet kaptak arra vonatkozóan, hogy felveszi a kapcsolatot a rendőrséggel és a polgárőrséggel is a probléma kezelése érdekében. Változás azóta sem történt, ahogy a további megkereséseikre sem kaptak választ a lakók a képviselőtől.

Fekete György lapunknak beszélt arról is, hogy a február 16-ai meccs ideje alatt a Felsővároson élők részéről mintegy negyven bejelentés érkezett a rendőrségre, melynek következtében több autóssal szemben is bírságot szabtak ki a rendőrök. Megjegyezte, az egyenruhások több lakót is arról tájékoztattak, hogy a közterület-felügyelet dolga lenne elszállítani a zöld területeken szabálytalanul parkoló járműveket, azonban a felügyelet munkatársai az esti órákban már nem dolgoznak.

Hangsúlyozta, a felsővárosiak nagyon örülnek azoknak a modern sportkomplexumoknak, amelyek kormányzati támogatásból épültek meg a városrészen. Látják azt is, hogy az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdacsapat folyamatosan kommunikálja, hogy az aréna közelében korlátozottan áll rendelkezésre parkoló, ezért kérik szimpatizánsaikat, hogy a kiemelt mérkőzéseikre időben érkezzenek, ugyanakkor a lakók érdekeit sértik a mérkőzések, rendezvények időpontjában kialakult lehetetlen helyzetek.

Rámutatott, a problémák megoldása érdekében lenne mit tennie a körzet képviselőjének, viszont amiről a szegediek kinyilvánítják a nemtetszésüket, azzal a városvezetés nem foglalkozik.