Egy sportpszichológus számos területen tud segítséget nyújtani: a fejlesztésen kívül a teljesítmény optimalizálásban is nagy szerepe lehet, de a diszfunkciók megszüntetésében, vagy éppen egy befejeződő karrier lezárásában is tud támogatást adni. Szegedi előadásának fókuszában a teljesítményfokozás állt. Mint mondta, mérhető különbséget eredményezhet a közös munka azok javára, akik ilyen támogatást is igénybe vesznek.

Ennek legfontosabb eleme az önismeret és a tudatosság, hiszen csak akkor tudunk változtatni, ha tisztában vagyunk azzal, hol tartunk hová szeretnénk eljutni

– tette hozzá.

A versenyző és a profi között van egy lényeges különbség. A profi mindig tudja, hogy ha valami nem sikerült, annak mi az oka. Ez mutatja azt a tudatosságot, ami szükséges ahhoz, hogy valaki a legjobbak közé kerüljön

– hangsúlyozta.

Fülöp Ákos beszélt a szorongásról is, amely egy ideig növeli, utána azonban már csökkenti a teljesítményt.

Az edző és a versenyző számára is fontos, hogy tudják, mi az a zóna, amiben a versenyző jól teljesít és mit kell tenniük azért, hogy ebben a tartományban legyen, amikor az a legfontosabb – hangsúlyozta. A csúcsteljesítmény további összetevői között említette meg a szakember a pozitív belső beszédet és az érzelmi ellenállóképességet is

– utóbbi abban segít, hogy bármilyen nehézség ellenére is képes legyen fejlődni.

A sportpszichológus kiemelte, egy sportoló csak akkor fog jól teljesíteni, ha mentálisan rendben van.

Utána kell megtanítani edzeni, majd versenyezni és csak végül teljesíteni. Ahol az alapok kimaradnak, ott az egész rendszer ingatag lesz és nem várható el a csúcsteljesítmény

– hívta fel a figyelmet. Előadása végén pedig egy rendkívül egyszerű önbizalomnövelő technikát is megtanított a jelenlévőknek. Mint rámutatott, már azzal, hogy valaki kihúzza magát, a saját elméjének és másoknak is azt üzeni, hogy magabiztos. Már ez elég lehet ahhoz, hogy pár centivel előbb érjen célba. Ami, mint tudjuk, a dicsőség mellett akár súlyos tízmilliókat is érhet.