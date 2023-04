Amíg a csomagokat szállítottuk, a képviselő arról számolt be lapunknak, hogy a helyi védőnők segítségével választotta ki azt a tíz, többgyermekes családot, amelyek most adományban részesültek. Elárulta, minden család 15 ezer forint értékű ajándékcsomagot kapott, ezeket azonban nem a képviselői keretéből vásárolta meg, hanem saját forrásból. Megjegyezte, korábban, képviselősége előtt is mindig adományozott pénzt a hátrányos helyzetű családoknak, amikor Mihálffy Béla, a körzet korábbi képviselő jelezte felé, hogy segítségre lenne szükség.

Így előfordult például már az is, hogy megmentettek egy családot az áram és a gáz kikötésétől, összefogással rendezték a számláikat. Ruzsa Roland úgy véli, a kiskundorozsmai közösségre különösen jellemző az összefogás, azonnal megmozdulnak, ha segítségnyújtásról van szó. Volt már példa arra, hogy a közös halászlé készítéskor döntöttek úgy, hogy összegyűjtenek egy jelentősebb összeget szintén egy nehéz sorsú család számára, hogy szebbé tegyék az ünnepet számukra.

Ruzsa Roland kiemelte, a célja most is ez volt a csomagokkal, valamint az, hogy csökkentse a családok kiadásait és boldogabbá tegye számukra az ünnepi készülődést. Megjegyezte, ugyanez volt a célja hétfőn is, amikor csokoládéval lepte meg a bölcsődéseket, az óvodásokat és az általános iskolásokat.