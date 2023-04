Egy bejelentéssel kezdem: megveszem a vármegyebérletet. Amikor Szegedről Hódmezővásárhelyre, az ottani szerkesztőségbe jártam dolgozni az utolsó években már 21 ezer 400 forintot kóstált a 30 kilométeres buszbérlet, most pedig napi szinten járok a kisteleki járásba. Egyszerű a matek: a legrövidebb, a Balástyára vezető oda-vissza út busszal 930 forint, de Csengelére és onnan vissza Szegedre már 1680-ba kerül, míg a 30 napos, vonatra és buszra is jó vármegyebérlet 9450 forint. És a vármegyén belül korlátlanul utazhatok, utazhatunk a helyközi járatokkal.

Fotó: Karnok Csaba

Oda-vissza

Megveszem, mert jóval olcsóbb a jelenlegi buszra és tramtrain-re is érvényes 17 ezer 800 forintos teljes árú felnőtt bérletnél. Jó dolog

– mondta Szűcs Csaba online-os kollégánk, aki Hódmezővásárhelyről jár a szegedi központunkba dolgozni. Az egykori kiváló kosaras Polányi Géza, a Bethlen Gábor Református Gimnázium testnevelő tanára 1991 óta fordítva teszi meg az utat, Szegedről Vásárhelyre, most a 17 ezer 800-as bérlettel, aminek több mint 80 százalékát visszatéríti az iskola, az állam.

Megkérdezem a gazdasági irodában, hogy ez a vármegyebérletre is igaz-e, ha nem, nekem nem éri meg váltani, de bízom benne, hogy igen

– közölte Géza.

Amit tudni érdemes

Lázár János miniszter tavaly decemberben lapunknak adott interjújában jelentette be, hogy tervezik az olcsó bérletek beveztését. Ezt követően Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelőjén közölte, hpgy május elsejével vezetik be ezeket. Azt már említettük, hogy a vármegyebérlet 9450 forint, az országos a duplája, 18 ezer 900, és a diákok még ennél is jobban járnak, mert az eddig is megszokott 90 százalékos kedvezménnyel nekik 945 és 1890 forintot kell fizetniük. Viszont a két új bérlettípusnak köszönhetően azt már nemcsak az állandó lakóhelyük és az oktatási intézményük közötti utazáshoz vehetik igénybe, hanem korlátozás nélkül az adott vármegyében vagy akár az egész országban.

Levonható az észszerű megállapítás: aki ma havonta ennél többet költ vasúti vagy buszos közlekedésre, jegyre, bérletre vagy akár üzemanyagra, annak érdemes komolyan elgondolkozni a bérletvásárláson. Ebből pedig az következik – igenlő válasz, döntés esetén –, hogy az ország- és vármegyebérletekkel több tízezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési díja, amennyiben a szülők és a gyerekek is napi szinten ingáznak a munkahely, az iskola és az otthont jelentő települések között.

Vásárlás

A legfontosabb, miként vehetjük meg az új bérleteket. Április 24-étől, vagyis hétfőtől elővételben a MÁV applikációban, abból letöltve juthatunk hozzá, május 1-jétől – pontosabban másodikától, mert elseje munkaszüneti nap – pedig már a pénztárakban is megvásárolhatjuk azokat.