Lehet, hogy naiv vagyok, de hiszek abban, hogy az emberek alapvetően jók. Csak hagyják magukat elrontani. A történelem, a mindennapi események, az utcára kivert kutyák, az odakerült és a lakásukban megfagyó emberek sok szomorúságot, balsorsot mutatnak. Nehéz észrevenni a szépet, sokszor úgy tűnhet, nincs is. Ez nem igaz.

Számos példát sorolhatunk, ami arról árulkodik, figyelünk egymásra, törődünk a másikkal. Rendszeresek és sikeresek az országos adománygyűjtések, több szervezet és a média foglalkozik ezekkel, naponta láthatunk, hallhatunk, olvashatunk tudósításokat, amelyek arról számolnak be, hogy kisebb-nagyobb közösségek összefogtak egy szerencsétlenül járt tagjukért. Lapunk is több ilyenről írt, ha csak „vadászterületemen”, a Kisteleki járásban maradunk, a pusztaszeri és a kisteleki tűzesetet citálhatjuk. De drága gyógyszerek beszerzését és költséges beavatkozások, műtétek támogatását, és így megvalósulását is említhetjük.

Ezek általában egyszeri, valamihez – amint soroltuk – köthető alkalmak. Balástyán viszont a tavaly decemberben indult Egy kis jó elnevezésű kezdeményezés, amellyel a szociálisan rászoruló családokat és a tanyán élő időseket segítik, és ez idén folytatódott, folytatódik. Ételt főznek, adományokat gyűjtenek a szervezett eseményeken. Ahogy az egyik ötletgazda, Kocsisné Benkő Beáta fogalmazott: egy kis szeretetet és ételt kapnak. Tőlük és a hozzájuk csatlakozóktól. „Ennyit tudunk segíteni.”

Vitatkozom velük! Ez nem Egy kis jó, annál sokkal több. A jó. Mert a címzettek tudják, bizonyos időközönként ételt és szeretetet kapnak. Számíthatnak rá, számítanak arra, hogy valami jó is történik velük, lesznek mosolygósabb napjaik. És már a visszatért remény, annak bizonyossága is jó. Nagyon jó...