Ezt követően pedig jöttek azok az apró de fontos felajánlások, amelyektől a ház otthon lett. Egy szegedi család például felajánlotta síkképernyős tévéjét, hogy Bélának legyen mit néznie esténként. Mások étkészletet, vagy éppen falra való képeket hoztak. A függönyök is érdekes módon kerültek ide: egy részük a polgármestertől – Molnár Róbert felesége is már csak az ablakon ismerte fel, hogy ez egykor az övék volt. De volt, amit vásárolni kellett. Aztán amikor az önkormányzat munkatársa a számlázáshoz lediktálta, hogy Balla Béla javára, a szegedi üzlet dolgozója, aki már szintén hallott a férfi történetéről, azt mondta, ha ezt az ügyet szolgálja a lakástextil, vigyék el ingyen.

A végeredmény egy olyan apró kis ékszerdoboz lett, amelyet bárki megirigyelne. A 15 négyzetméter egyik sarkában konyha és az ajtóval leválasztott, zuhanykabinos fürdőszoba, a másikban a szoba kapott helyet. A heverővel szemben kisasztal és szék, a falon tévé, az ágy melletti komódon képek, benne pedig vadonatúj ruhák, hiszen még arra is futotta a pénzből, hogy a férfi régi, viseltes ruhatárát teljesen lecseréljék.

A falakon is feliratok: Béla Lak, Béla konyhája, Otthon, édes otthon – hirdetik a megfelelő helyeken az igényes táblácskák, egy bájos kis fali tartóba pedig otthoni papucsokat is készítettek be. De még művirágok és egy apró izzósor is jutott a kis lakásba, hogy az még barátságosabb legyen, az ajtón pedig természetesen ott áll Béla neve az ajtódísszel körbevéve. És bár mint említettük, sokminden adományként került más orrhonokból Bélához, egyetlen tárgyon sem látszik, hogy az használt, leselejtezett darab lenne. Mindenki úgy adott valamit, hogy az csak tovább szépítette a bájos kis lakást, amelynek egyébként a környezetét is teljesen rendbe tették: virágokkal ültették körbe a konténerházat, kerítésére pedig az utcanévtábla is kikerült.

Az összefogásból készült otthon kulcsát szombat délután vehette át Balla Béla, aki az ünnepségen látta először új házát.

– Tetszik, nagyon jó – nézett szét mosolyogva. Majd megállapította, hogy itt még főzni is tud majd.

– Akár pacalt is. Azt nagyon szeretem – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogyan tölti itt az első éjszakáját, azt mondta, tévét néz majd.

– És megfürdök – tette hozzá.

A férfi egyébként még az átadón is kapott ajándékokat. Volt, aki ruhát, más fagyasztott élelmiszert, megint más friss tojást hozott neki az első, saját otthonában elfogyasztott reggelijéhez. És persze kapott meleg ételt is, ugyanis ahogyan a háza kialakításában részt vevőket, úgy őt is megvendégelte az önkormányzat gulyáslevessel és süteménnyel, így a házavató szabadtéri piknikbe csapott át az előbújó napsütésben.

Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere úgy fogalmazott: Béla története a bizonyíték rá, hogy a szeretet ereje mindenre képes.

– Nem milliomosok nagy összegű adományából, hanem kisemberek párezer forintjaiból és jószándékából épült meg ez a ház. Ráadásul senkit nem kellett győzködni arról, hogy ez fontos ügy, mindenki egyből mellé állt – hangsúlyozta. Hozzátette, ez a történet a hajléktalanok számára is üzenet, nem szabad feladniuk, mert midig van remény, csak kellenek hozzá a jó emberek is.

KÉPALÁ: Szeretet és az összefogás kellett ahhoz, hogy mindössze 3 és félmillió forintból gyönyörű otthona lehessen Balla Bélának. Fotó: Karnok Csaba