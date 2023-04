Április 29-én szombaton délelőtt 9 órától „Takarítás – környezetcsinosítás” napot tart a Sóshalomi Olvasókör Hódmezővásárhely külterületén. A belső takarítás mellett gallydarálást és az ereszcsatorna tisztítását is tervezik. A kerítést előkészítik a festésre és virágokat is ültetnek az emlékműnél és a virágtartókba is. Azt kérik, aki tud, metszőollót vigyen magával. Az olvasókör paprikás krumpli ebéddel vendégeli meg a munkában résztvevőket.